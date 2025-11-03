Рейтинг@Mail.ru
Трамп в ближайшие часы даст интервью телеканалу CBS - РИА Новости, 03.11.2025
00:16 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/tramp-2052556304.html
Трамп в ближайшие часы даст интервью телеканалу CBS
Трамп в ближайшие часы даст интервью телеканалу CBS - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп в ближайшие часы даст интервью телеканалу CBS
Президент США Дональд Трамп в ближайшие часы даст интервью телеканалу CBS, которое станет его первым появлением в передаче "60 минут" после урегулирования... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T00:16:00+03:00
2025-11-03T00:16:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
камала харрис
oracle corporation
сша
флорида
Трамп в ближайшие часы даст интервью телеканалу CBS

Трамп даст первое интервью телеканалу CBS после урегулирования иска к телесети

ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие часы даст интервью телеканалу CBS, которое станет его первым появлением в передаче "60 минут" после урегулирования громкого судебного спора с телесетью.
По данным телеканала, беседа с ведущей Норой О'Доннелл была записана в пятницу в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и выйдет в эфир в 3.30 мск понедельника. Это первое интервью президента CBS с тех пор, как летом он заключил мировое соглашение с медиахолдингом Paramount (ныне Paramount Skydance), владевшим каналом.
В июле компания согласилась выплатить Трампу 16 миллионов долларов по иску, в котором он обвинял CBS в искажении его позиции и "обманном монтаже" интервью его соперницы Камалы Харрис. После сделки телеканал назначил нового омбудсмена — бывшего руководителя аналитического центра Hudson Institute — и главного редактора CBS News Бари Вайс, ранее основавшую издание Free Press.
Как отмечает издание Semafor, после смены собственников CBS проводит репозиционирование в сторону более умеренной редакционной политики. Руководство телеканала решило не продлевать контракт ведущего вечернего шоу Стивена Колбера, известного критикой Трампа, а также объявило, что в дальнейшем политические передачи будут выходить без монтажа, а президентские интервью — сопровождаться полными расшифровками.
Появление Трампа на CBS последовало на фоне этих изменений. Новый владелец медиахолдинга Дэвид Эллисон — сын сооснователя Oracle Ларри Эллисона, чья компания Skydance Media объединилась с Paramount Global в сделке на 8,4 миллиарда долларов, — ранее получил личную похвалу от Трампа. Президент называл Эллисонов "друзьями и хорошими людьми" и отмечал, что у CBS "большой потенциал".
Трамп имеет непростую историю взаимоотношений с программой "60 минут": в 2020 году он прервал интервью с журналисткой Лесли Шталь, обвинив телесеть в предвзятости, и сам опубликовал его неотредактированную расшифровку. Несмотря на приглашения, он не участвовал в выпуске передачи во время кампании 2024 года, утверждая, что тогдашнее интервью Харрис было смонтировано "в её пользу".
