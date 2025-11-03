Трамп в ближайшие часы даст интервью телеканалу CBS

Как отмечает издание Semafor, после смены собственников CBS проводит репозиционирование в сторону более умеренной редакционной политики. Руководство телеканала решило не продлевать контракт ведущего вечернего шоу Стивена Колбера, известного критикой Трампа, а также объявило, что в дальнейшем политические передачи будут выходить без монтажа, а президентские интервью — сопровождаться полными расшифровками.

Трамп имеет непростую историю взаимоотношений с программой "60 минут": в 2020 году он прервал интервью с журналисткой Лесли Шталь, обвинив телесеть в предвзятости, и сам опубликовал его неотредактированную расшифровку. Несмотря на приглашения, он не участвовал в выпуске передачи во время кампании 2024 года, утверждая, что тогдашнее интервью Харрис было смонтировано "в её пользу".