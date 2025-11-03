https://ria.ru/20251103/tramp-2052555792.html
Трамп заявил, что рейды против нелегалов недостаточно суровы
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что рейды против нелегалов, за которые его критикуют оппоненты, недостаточно суровы. РИА Новости, 03.11.2025
