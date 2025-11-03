Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что рейды против нелегалов недостаточно суровы - РИА Новости, 03.11.2025
00:08 03.11.2025
Трамп заявил, что рейды против нелегалов недостаточно суровы
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что рейды против нелегалов, за которые его критикуют оппоненты, недостаточно суровы.
в мире
сша
дональд трамп
сша
2025
Новости
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что рейды против нелегалов, за которые его критикуют оппоненты, недостаточно суровы.
Демократы критикуют Трампа в связи с рейдами на нелегалов, которые проводят правоохранители в масках, не идентифицируя себя.
"Думаю, они не зашли достаточно далеко", - заявил Трамп.
По словам Трампа, либеральные судьи мешают антимигрантским рейдам правоохранительных структур.
