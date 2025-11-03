Длина тоннеля через Берингов пролив может составить 112 километров

"Минимальная ширина пролива в этом месте — порядка 83 километров. Но, во-первых, надо считать вместе с выходами. Во-вторых, трасса идет чуть-чуть не по самому кратчайшему расстоянию, учитывая тот факт, что в середине пролива находятся два острова — остров Ратманова и остров Крузенштерна. Между ними всего четыре с половиной километра, и их очень удобно использовать для строительства. <…> Поэтому трасса, проходящая через эти острова, как раз, в зависимости от варианта проекта, действительно колеблется где-то от 98 до 112 километров", — сказал он.