Длина тоннеля через Берингов пролив может составить 112 километров
Длина тоннеля через Берингов пролив может составить 112 километров - РИА Новости, 03.11.2025
Длина тоннеля через Берингов пролив может составить 112 километров
Протяженность тоннеля через Берингов пролив вместе с выходами может составить от 98 до 112 километров, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, ученый... РИА Новости, 03.11.2025
Длина тоннеля через Берингов пролив может составить 112 километров
Разбегин: длина тоннеля через Берингов пролив может составить до 112 километров
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Протяженность тоннеля через Берингов пролив вместе с выходами может составить от 98 до 112 километров, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, ученый Виктор Разбегин.
"Минимальная ширина пролива в этом месте — порядка 83 километров. Но, во-первых, надо считать вместе с выходами. Во-вторых, трасса идет чуть-чуть не по самому кратчайшему расстоянию, учитывая тот факт, что в середине пролива находятся два острова — остров Ратманова и остров Крузенштерна. Между ними всего четыре с половиной километра, и их очень удобно использовать для строительства. <…> Поэтому трасса, проходящая через эти острова, как раз, в зависимости от варианта проекта, действительно колеблется где-то от 98 до 112 километров", — сказал он.
Разбегин отметил, что исследование возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой
и Аляской
ведется с 1990-х годов. По его словам, самая перспективная конструкция предполагает два транспортных тоннеля и сопутствующий сервисный со сбойками между ними для обслуживания.
С учетом островов Ратманова и Крузенштерна будущий тоннель мог бы состоять из трех частей, предположил ученый. Одна часть маленькая — между островами, длиной четыре с половиной километра, а две — большие, по протяженности сопоставимые с Евротоннелем, пояснил Разбегин.
О перспективах строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской заявил в середине октября глава Российского фонда прямых инвестиций
, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
. По его словам, с помощью современных технологий компании Boring Company тоннель можно построить менее чем за восемь лет, на это потребуется около восьми миллиардов долларов.
По подсчетам РИА Новости, этот тоннель был бы примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией
и Великобританией
, протяженность которого составляет примерно 51 километр.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова
, такой проект невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений.