Названа самая перспективная конструкция тоннеля в Беринговом проливе
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Самая перспективная конструкция тоннеля между Россией и США предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
), спецпредставитель президента России
по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
ранее сообщил о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив
с помощью современных технологий компании Boring Company. По его словам, стоимость сооружения составила бы менее 8 миллиардов долларов. Дмитриев отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет.
"Самая перспективная конструкция на данный момент – это два однопутных транспортных тоннеля и сопутствующий сервисный посередине, со сбойками между ними, которые будут использоваться для обслуживания. Но рассматриваются и другие варианты", - сказал Разбегин.
Он отметил, что в проливе есть два острова, поэтому потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две большие, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля (около 51 километра).
"Острова могут очень эффективно использоваться для вентиляции. Природа нам в этом смысле помогает", - добавил автор проекта.
Как ранее сообщил агентству Разбегин, работа над исследованием возможных технических решений для строительства тоннеля между Чукоткой
и Аляской
ведется с 1990-х годов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
23 октября заявила, что проект строительства тоннеля между Россией и США
через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений.