Названа самая перспективная конструкция тоннеля в Беринговом проливе

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Самая перспективная конструкция тоннеля между Россией и США предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.

Глава Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее сообщил о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив с помощью современных технологий компании Boring Company. По его словам, стоимость сооружения составила бы менее 8 миллиардов долларов. Дмитриев отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет.

"Самая перспективная конструкция на данный момент – это два однопутных транспортных тоннеля и сопутствующий сервисный посередине, со сбойками между ними, которые будут использоваться для обслуживания. Но рассматриваются и другие варианты", - сказал Разбегин.

Он отметил, что в проливе есть два острова, поэтому потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две большие, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля (около 51 километра).

"Острова могут очень эффективно использоваться для вентиляции. Природа нам в этом смысле помогает", - добавил автор проекта.

Как ранее сообщил агентству Разбегин, работа над исследованием возможных технических решений для строительства тоннеля между Чукоткой Аляской ведется с 1990-х годов.