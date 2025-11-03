Рейтинг@Mail.ru
Названа самая перспективная конструкция тоннеля в Беринговом проливе - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:04 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/tonnel-2052576188.html
Названа самая перспективная конструкция тоннеля в Беринговом проливе
Названа самая перспективная конструкция тоннеля в Беринговом проливе - РИА Новости, 03.11.2025
Названа самая перспективная конструкция тоннеля в Беринговом проливе
Самая перспективная конструкция тоннеля между Россией и США предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T05:04:00+03:00
2025-11-03T05:04:00+03:00
россия
сша
берингов пролив
кирилл дмитриев
мария захарова
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20400/67/204006765_0:26:800:476_1920x0_80_0_0_9e1f63735dda1450cf17f10f53266700.jpg
https://ria.ru/20251102/tonnel-2052454427.html
https://ria.ru/20251101/rossiya-2052429007.html
россия
сша
берингов пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20400/67/204006765_66:0:734:501_1920x0_80_0_0_ceedcdd2b1e1d16c19ddefecea2e999d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, берингов пролив, кирилл дмитриев, мария захарова, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Берингов пролив, Кирилл Дмитриев, Мария Захарова, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Названа самая перспективная конструкция тоннеля в Беринговом проливе

Разбегин: тоннель между Россией и США может быть построен за восемь лет

© NASAБерингов пролив
Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© NASA
Берингов пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Самая перспективная конструкция тоннеля между Россией и США предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее сообщил о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив с помощью современных технологий компании Boring Company. По его словам, стоимость сооружения составила бы менее 8 миллиардов долларов. Дмитриев отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Автор проекта тоннеля Россия-США назвал дату начала его разработки
Вчера, 02:21
"Самая перспективная конструкция на данный момент – это два однопутных транспортных тоннеля и сопутствующий сервисный посередине, со сбойками между ними, которые будут использоваться для обслуживания. Но рассматриваются и другие варианты", - сказал Разбегин.
Он отметил, что в проливе есть два острова, поэтому потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две большие, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля (около 51 километра).
"Острова могут очень эффективно использоваться для вентиляции. Природа нам в этом смысле помогает", - добавил автор проекта.
Как ранее сообщил агентству Разбегин, работа над исследованием возможных технических решений для строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 октября заявила, что проект строительства тоннеля между Россией и США через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Хоть одну область". В США сделали громкое заявление о России
1 ноября, 21:28
 
РоссияСШАБерингов проливКирилл ДмитриевМария ЗахароваРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала