В Тегеране появился новый плакат антиамериканского содержания - РИА Новости, 03.11.2025
19:25 03.11.2025 (обновлено: 19:58 03.11.2025)
В Тегеране появился новый плакат антиамериканского содержания
В Тегеране появился новый плакат антиамериканского содержания
в мире
иран
сша
ирак
муаммар каддафи
саддам хусейн
иран
сша
ирак
в мире, иран, сша, ирак, муаммар каддафи, саддам хусейн
В мире, Иран, США, Ирак, Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн
В Тегеране появился новый плакат антиамериканского содержания

Новый антиамериканский плакат с изображением Зеленского появился в Тегеране

ТЕГЕРАН, 3 ноя – РИА Новости. Новый плакат антиамериканского содержания появился в центре иранской столицы - площади Энгеляб по случаю 46-й годовщины захвата студентами заложников в посольстве США в Тегеране, изображение содержит портреты известных исторических государственных деятелей, а также Владимира Зеленского, которые, по мнению авторов, стали жертвами политики США, передает корреспондент РИА Новости.
Масштабный плакат, расположенный на фасаде одного из зданий площади, регулярно принимающей участников митингов и шествий, изображает головную часть американской Статуи Свободы, выполненной в утрированных цветах американского флага - кроваво-красном и синем. Фокус в изображении сделан на корону, между элементами которой, словно за тюремными решетками, помещены портреты известных исторических государственных деятелей различных стран.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Верховный лидер Ирана назвал главные условия начала взаимодействия с США
Вчера, 14:43
Среди них - бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи, после свержения которого страна фактически перестала существовать как единое целое, экс-премьер Ирана Мохаммад Мосаддек, национализировавший иранскую нефтяную промышленность в середине 20 века и свергнутый в результате переворота с участием США. Есть также и фигуры, воспринимающиеся политическим истеблишментом Ирана как враги - экс-президент Ирака Саддам Хусейн, свергнутый в результате вторжения США в Ирак, а также последний шах Ирана Мохаммад Реза Пехлеви - как человек, имевший тесные связи с Вашингтоном и свергнутый в результате исламской революции.
Плакат сопровождают броские надписи "За завесой обещаний свободы" и "США - большой сатана", которые характеризуют изображенных политиков как жертв лживых обещаний и вводящей в заблуждение политики Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Иран не выживет в условиях санкций США, заявил Трамп
дополняется ...
 
В миреИранСШАИракМуаммар КаддафиСаддам Хусейн
 
 
