2025-11-03T19:25:00+03:00
2025-11-03T19:25:00+03:00
2025-11-03T19:58:00+03:00
В Тегеране появился новый плакат антиамериканского содержания
Новый антиамериканский плакат с изображением Зеленского появился в Тегеране
ТЕГЕРАН, 3 ноя – РИА Новости. Новый плакат антиамериканского содержания появился в центре иранской столицы - площади Энгеляб по случаю 46-й годовщины захвата студентами заложников в посольстве США в Тегеране, изображение содержит портреты известных исторических государственных деятелей, а также Владимира Зеленского, которые, по мнению авторов, стали жертвами политики США, передает корреспондент РИА Новости.
Масштабный плакат, расположенный на фасаде одного из зданий площади, регулярно принимающей участников митингов и шествий, изображает головную часть американской Статуи Свободы, выполненной в утрированных цветах американского флага - кроваво-красном и синем. Фокус в изображении сделан на корону, между элементами которой, словно за тюремными решетками, помещены портреты известных исторических государственных деятелей различных стран.
Среди них - бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи
, после свержения которого страна фактически перестала существовать как единое целое, экс-премьер Ирана
Мохаммад Мосаддек, национализировавший иранскую нефтяную промышленность в середине 20 века и свергнутый в результате переворота с участием США
. Есть также и фигуры, воспринимающиеся политическим истеблишментом Ирана как враги - экс-президент Ирака Саддам Хусейн
, свергнутый в результате вторжения США в Ирак, а также последний шах Ирана Мохаммад Реза Пехлеви - как человек, имевший тесные связи с Вашингтоном
и свергнутый в результате исламской революции.
Плакат сопровождают броские надписи "За завесой обещаний свободы" и "США - большой сатана", которые характеризуют изображенных политиков как жертв лживых обещаний и вводящей в заблуждение политики Вашингтона.