В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Татарстана, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 03.11.2025
В Республике Татарстан ввели режим беспилотной опасности