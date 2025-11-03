https://ria.ru/20251103/svo-2052614005.html
Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске
Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске - РИА Новости, 03.11.2025
Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске
Российские бойцы закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный в Красноармейске, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T12:23:00+03:00
2025-11-03T12:23:00+03:00
2025-11-03T16:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
днр
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052614650_218:0:3118:1631_1920x0_80_0_0_ee9c40bead4b6537a13608fbe64c88dd.jpg
https://ria.ru/20251101/vsu-2052347054.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052614650_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_32600e02c386ddc0fac9fa8f85909f61.jpg
Уничтожение штурмовой группы ВСУ под Красноармейском
Военнослужащие российской группировки "Центр" уничтожили штурмовую группу ВСУ, которая прорывалась в Красноармейск. Корреспондент РИА Новости наблюдал за операцией по трансляции с БПЛА.
2025-11-03T12:23
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, днр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ДНР, Безопасность