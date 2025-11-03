Рейтинг@Mail.ru
Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 03.11.2025 (обновлено: 16:46 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/svo-2052614005.html
Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске
Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске - РИА Новости, 03.11.2025
Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске
Российские бойцы закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный в Красноармейске, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T12:23:00+03:00
2025-11-03T16:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
днр
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052614650_218:0:3118:1631_1920x0_80_0_0_ee9c40bead4b6537a13608fbe64c88dd.jpg
https://ria.ru/20251101/vsu-2052347054.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение штурмовой группы ВСУ под Красноармейском
Военнослужащие российской группировки "Центр" уничтожили штурмовую группу ВСУ, которая прорывалась в Красноармейск. Корреспондент РИА Новости наблюдал за операцией по трансляции с БПЛА.
2025-11-03T12:23
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052614650_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_32600e02c386ddc0fac9fa8f85909f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, днр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ДНР, Безопасность

Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские бойцы закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный в Красноармейске, сообщило Минобороны.
"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Минобороны показало боевиков ВСУ, сдавшихся в плен в Красноармейске
1 ноября, 16:04
В городе продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах вокзала и промзоны за железной дорогой, идет зачистка Гнатовки и Рога. За минувшие сутки российские военнослужащие отбили десять атак противника, пытавшегося выйти из окружения в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска.
Кроме того, бойцы "Центра" пресекли четыре попытки деблокировать окруженную группировку силами наемников из так называемого Интернационального легиона теробороны Украины и 32-й механизированной бригады ВСУ из района села Гришино. Противник потерял здесь более 50 солдат.

Об одной попытке украинских штурмовиков прорваться в Красноармейск рассказал корреспондент РИА Новости, наблюдавший за операцией по видеотрансляции с БПЛА. Российские военнослужащие обнаружили на северо-западе от города штурмовую группу ВСУ, в которую входило более десяти человек. Сперва по ним стали наносить массированные артиллерийские удары, затем к работе приступили операторы FPV-дронов. После этого штурмовики развернулись, стали отступать в сторону Гришино и на этом этапе были уничтожены.

Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Там блокирован 31 украинский батальон. Попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДНРБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала