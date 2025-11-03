Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске

Об одной попытке украинских штурмовиков прорваться в Красноармейск рассказал корреспондент РИА Новости, наблюдавший за операцией по видеотрансляции с БПЛА. Российские военнослужащие обнаружили на северо-западе от города штурмовую группу ВСУ, в которую входило более десяти человек. Сперва по ним стали наносить массированные артиллерийские удары, затем к работе приступили операторы FPV-дронов. После этого штурмовики развернулись, стали отступать в сторону Гришино и на этом этапе были уничтожены.