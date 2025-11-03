Рейтинг@Mail.ru
Свидетели не смогли подтвердить вину Гуцул и Попан, заявил адвокат
19:10 03.11.2025 (обновлено: 19:19 03.11.2025)
Свидетели не смогли подтвердить вину Гуцул и Попан, заявил адвокат
Свидетели не смогли подтвердить вину Гуцул и Попан, заявил адвокат - РИА Новости, 03.11.2025
Свидетели не смогли подтвердить вину Гуцул и Попан, заявил адвокат
Ни один из свидетелей, приглашенных стороной обвинения, не смогли подтвердить вину главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан,... РИА Новости, 03.11.2025
молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Парламентские выборы в Молдавии
Свидетели не смогли подтвердить вину Гуцул и Попан, заявил адвокат

Адвокат Морару: свидетели обвинения не смогли подтвердить вину Гуцул и Попан

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Ни один из свидетелей, приглашенных стороной обвинения, не смогли подтвердить вину главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, заявил журналистам адвокат Гуцул Серджиу Морару.
В понедельник в Апелляционной палате Кишинева состоялось очередное заседание по делу Гуцул и Попан. Обе подсудимые участвовали в процессе в онлайн-режиме из следственного изолятора.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Апелляционная палата нарушает право Гуцул на защиту, заявила адвокат
30 октября, 18:45
"Сегодняшнее заседание не принесло новостей. Суд продолжил изучение показаний свидетелей защиты и почти завершил их допрос. Они заявили, что не знакомы лично с Гуцул и Попан, знают их лишь поверхностно, и не видели, чтобы их привлекали к пожертвованиям или участию в протестах (оппозиции – ред.)", - заявил Морару на выходе из зала суда.
Адвокат уточнил, что защита ещё на первом заседании ходатайствовала о допросе около 200 человек, однако суд отказал, ограничившись ранее представленными материалами.
Следующе заседание пройдет 6 ноября, пояснил Морару.
"На следующем заседании мы представим список документов и доказательств, которые ещё не были исследованы, чтобы подтвердить получение апелляции и учесть записи Гуцул и Попан", - сказал Морару.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Власти Молдавии отказываются признавать свои ошибки, заявил Новак
2 ноября, 20:17
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Гагаузия стала жертвой репрессий властей Молдавии, заявил Шор
31 октября, 17:25
 
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду
 
 
