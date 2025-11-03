Свидетели не смогли подтвердить вину Гуцул и Попан, заявил адвокат

КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Ни один из свидетелей, приглашенных стороной обвинения, не смогли подтвердить вину главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан, заявил журналистам адвокат Гуцул Серджиу Морару.

В понедельник в Апелляционной палате Кишинева состоялось очередное заседание по делу Гуцул и Попан. Обе подсудимые участвовали в процессе в онлайн-режиме из следственного изолятора.

"Сегодняшнее заседание не принесло новостей. Суд продолжил изучение показаний свидетелей защиты и почти завершил их допрос. Они заявили, что не знакомы лично с Гуцул и Попан, знают их лишь поверхностно, и не видели, чтобы их привлекали к пожертвованиям или участию в протестах (оппозиции – ред.)", - заявил Морару на выходе из зала суда.

Адвокат уточнил, что защита ещё на первом заседании ходатайствовала о допросе около 200 человек, однако суд отказал, ограничившись ранее представленными материалами.

Следующе заседание пройдет 6 ноября, пояснил Морару.

"На следующем заседании мы представим список документов и доказательств, которые ещё не были исследованы, чтобы подтвердить получение апелляции и учесть записи Гуцул и Попан", - сказал Морару.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.