Врач предупредила об опасности сухофруктов

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Обработанные промышленными методами сухофрукты могут раздражать слизистую желудка и провоцировать аллергические реакции из-за присутствия в их составе диоксида серы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.

Врач отметила, что из-за высокой калорийности и содержания природных сахаров сухофрукты не рекомендуется есть при сахарном диабете, ожирении и заболеваниях поджелудочной железы, а их безопасная порция составляет 30–40 граммов в день.