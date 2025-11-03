Рейтинг@Mail.ru
Врач предупредила об опасности сухофруктов - РИА Новости, 03.11.2025
03:10 03.11.2025
Врач предупредила об опасности сухофруктов
Врач предупредила об опасности сухофруктов - РИА Новости, 03.11.2025
Врач предупредила об опасности сухофруктов
Обработанные промышленными методами сухофрукты могут раздражать слизистую желудка и провоцировать аллергические реакции из-за присутствия в их составе диоксида... РИА Новости, 03.11.2025
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Врач предупредила об опасности сухофруктов

Гастроэнтеролог Пехотина: обработанные сухофрукты могут вызывать аллергию

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Обработанные промышленными методами сухофрукты могут раздражать слизистую желудка и провоцировать аллергические реакции из-за присутствия в их составе диоксида серы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.
"Промышленно обработанные сухофрукты могут содержать диоксид серы - консервант, вызывающий раздражение слизистой желудка и аллергические реакции", - предупредила Пехотина.
Врач отметила, что из-за высокой калорийности и содержания природных сахаров сухофрукты не рекомендуется есть при сахарном диабете, ожирении и заболеваниях поджелудочной железы, а их безопасная порция составляет 30–40 граммов в день.
Как рассказала гастроэнтеролог, сухофрукты являются концентрированным источником клетчатки, калия, магния, железа и антиоксидантов.
"Они полезны при умеренном употреблении, особенно при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях и повышенных физических нагрузках", - отметила Пехотина.
