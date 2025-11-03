Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ

СУДЖА, 3 ноя - РИА Новости. Тела 300 погибших от рук боевиков ВСУ жителей Суджи в Курской области были вывезены и переданы их родственникам, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Александр Глухарев.