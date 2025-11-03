В Судане заявили, что Украина и Запад поставляют оружие для повстанцев

БЕНГАЗИ (Ливия), 3 ноя - РИА Новости. Украина и страны Запада через посредников поставляют вооружения для суданских повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР), заявил РИА Новости лидер суданского "Движения за справедливость и равенство" Идрис Лукма.

"Присутствие западного оружия в войне в Судане не является чем-то новым. Оружие, используемое в боевых действиях, – машины, техника, боеприпасы и системы – западное. Есть цепочки поставок. Посредники покупают это оружие у украинских, британских, французских и других компаний, после чего оно через третьи страны отправляется конечным бенефициарам. Это оружие обычно не поставляется напрямую формированиям (СБР – ред.)", - сообщил Лукма.

По его словам, большая часть оружия, которое попадает в руки повстанцев, покупается через посредников или третьи страны. Он подчеркнул, что международные органы должны начать тщательное расследование путей поставок оружия в Судан.

"Западное оружие используется в Судане, чаще всего через посредников или непрямые пути. Необходимо расследование и привлечение к ответственности тех, кто поставляет или способствует доставке этих вооружений стороне, чья причастность к военным преступлениям доказана", - добавил суданский политик.

Мятежники из СБР объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который являлся самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре . Представитель регионального правительства Агад бен Кони в свою очередь заявил, что количество погибших в Эль-Фашере после перехода города под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.

С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.