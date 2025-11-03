Рейтинг@Mail.ru
В Судане заявили, что Украина и Запад поставляют оружие для повстанцев
22:19 03.11.2025
В Судане заявили, что Украина и Запад поставляют оружие для повстанцев
В Судане заявили, что Украина и Запад поставляют оружие для повстанцев - РИА Новости, 03.11.2025
В Судане заявили, что Украина и Запад поставляют оружие для повстанцев
Украина и страны Запада через посредников поставляют вооружения для суданских повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР), заявил РИА Новости лидер суданского РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T22:19:00+03:00
2025-11-03T22:19:00+03:00
в мире, судан, украина, великобритания, оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Судан, Украина, Великобритания, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В Судане заявили, что Украина и Запад поставляют оружие для повстанцев

Лукма: Украина и страны Запада поставляют оружие для суданских повстанцев из СБР

© РИА Новости / Салих Башир
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в медиабанк
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 3 ноя - РИА Новости. Украина и страны Запада через посредников поставляют вооружения для суданских повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР), заявил РИА Новости лидер суданского "Движения за справедливость и равенство" Идрис Лукма.
Ранее газета Guardian со ссылкой на досье, представленное Суданом Совбезу ООН, писала, что повстанцы из СБР используют вооружения, произведенные в Великобритании, получая его через ОАЭ.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
ООН сообщила об остром голоде в двух суданских городах
Вчера, 21:16
"Присутствие западного оружия в войне в Судане не является чем-то новым. Оружие, используемое в боевых действиях, – машины, техника, боеприпасы и системы – западное. Есть цепочки поставок. Посредники покупают это оружие у украинских, британских, французских и других компаний, после чего оно через третьи страны отправляется конечным бенефициарам. Это оружие обычно не поставляется напрямую формированиям (СБР – ред.)", - сообщил Лукма.
По его словам, большая часть оружия, которое попадает в руки повстанцев, покупается через посредников или третьи страны. Он подчеркнул, что международные органы должны начать тщательное расследование путей поставок оружия в Судан.
"Западное оружие используется в Судане, чаще всего через посредников или непрямые пути. Необходимо расследование и привлечение к ответственности тех, кто поставляет или способствует доставке этих вооружений стороне, чья причастность к военным преступлениям доказана", - добавил суданский политик.
Мятежники из СБР объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который являлся самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони в свою очередь заявил, что количество погибших в Эль-Фашере после перехода города под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля рассказали о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Эксперт оценил резолюцию ООН по наемничеству в Судане и на Украине
8 октября, 23:49
 
В мире, Судан, Украина, Великобритания, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
