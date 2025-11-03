ООН сообщила об остром голоде в двух суданских городах

ЖЕНЕВА, 3 ноя – РИА Новости. Согласно принятой в ООН Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), в двух суданских городах, включая осажденный Эль-Фашер, наблюдается ситуация острого голода, которая продлится минимум до января 2026 года, сообщается в новом докладе IPC.
"По состоянию на сентябрь 2025 года город Эль-Фашер (Северный Дарфур) и осажденный город Кадугли (Южный Кордофан) были отнесены к последней категории голода (пятая стадия по классификации IPC). Ожидается, что эти условия сохранятся до января 2026 года", - говорится в докладе.
Там же отмечается, что еще 20 районов Большого Дарфура и Большого Кордофана находятся под угрозой голода.
"Смена контроля над городом Эль-Фашер, произошедшая 26 октября, привела к массовым человеческим страданиям и дальнейшему перемещению населения в сторону Тавилы и других соседних районов, что обострило гуманитарные потребности в Эль-Фашере и его окрестностях", - заявили в IPC.
Как отмечают в программе IPC, в сентябре 2025 года около 21,2 миллиона человек, или 45% населения Судана, столкнулись с высоким уровнем острой нехватки продовольствия (третья фаза или выше). Из них 375 000 человек переживали катастрофический голод (пятая фаза), а 6,3 миллиона человек (13%) находились в чрезвычайной ситуации (четвертая фаза).
Мятежники из Сил быстрого реагирования объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который был самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони, в свою очередь, заявил, что число погибших в Эль-Фашере после перехода города под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и коллапсу системы здравоохранения.
Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала года
20 октября, 17:51