Рейтинг@Mail.ru
ООН сообщила об остром голоде в двух суданских городах - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/sudan-2052682375.html
ООН сообщила об остром голоде в двух суданских городах
ООН сообщила об остром голоде в двух суданских городах - РИА Новости, 03.11.2025
ООН сообщила об остром голоде в двух суданских городах
Согласно принятой в ООН Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), в двух суданских городах, включая осажденный Эль-Фашер,... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T21:16:00+03:00
2025-11-03T21:16:00+03:00
в мире
северный дарфур
судан
южный кордофан
союз биатлонистов россии (сбр)
оон
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867010232_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_2c39f78382101064a1ee19f67e51c920.jpg
https://ria.ru/20250915/sudan-2041958031.html
https://ria.ru/20251020/gaza-2049446353.html
северный дарфур
судан
южный кордофан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1867010232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b14ad679958e56c42212aa895bcc7b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северный дарфур, судан, южный кордофан, союз биатлонистов россии (сбр), оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Северный Дарфур, Судан, Южный Кордофан, Союз биатлонистов России (СБР), ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
ООН сообщила об остром голоде в двух суданских городах

ООН сообщила об остром голоде в двух суданских городах, включая Эль-Фашер

© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 3 ноя – РИА Новости. Согласно принятой в ООН Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), в двух суданских городах, включая осажденный Эль-Фашер, наблюдается ситуация острого голода, которая продлится минимум до января 2026 года, сообщается в новом докладе IPC.
"По состоянию на сентябрь 2025 года город Эль-Фашер (Северный Дарфур) и осажденный город Кадугли (Южный Кордофан) были отнесены к последней категории голода (пятая стадия по классификации IPC). Ожидается, что эти условия сохранятся до января 2026 года", - говорится в докладе.
Последствия обстрела на западе Судана - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
СМИ узнали, на что пришлось пойти жителям Судана на фоне массового голода
15 сентября, 08:59
Там же отмечается, что еще 20 районов Большого Дарфура и Большого Кордофана находятся под угрозой голода.
"Смена контроля над городом Эль-Фашер, произошедшая 26 октября, привела к массовым человеческим страданиям и дальнейшему перемещению населения в сторону Тавилы и других соседних районов, что обострило гуманитарные потребности в Эль-Фашере и его окрестностях", - заявили в IPC.
Как отмечают в программе IPC, в сентябре 2025 года около 21,2 миллиона человек, или 45% населения Судана, столкнулись с высоким уровнем острой нехватки продовольствия (третья фаза или выше). Из них 375 000 человек переживали катастрофический голод (пятая фаза), а 6,3 миллиона человек (13%) находились в чрезвычайной ситуации (четвертая фаза).
Мятежники из Сил быстрого реагирования объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который был самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони, в свою очередь, заявил, что число погибших в Эль-Фашере после перехода города под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и коллапсу системы здравоохранения.
Момент израильского авиаудара по высотному зданию в Газе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Более 500 человек умерли от голода в Газе с начала года
20 октября, 17:51
 
В миреСеверный ДарфурСуданЮжный КордофанСоюз биатлонистов России (СБР)ООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала