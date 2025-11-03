ООН сообщила об остром голоде в двух суданских городах

Там же отмечается, что еще 20 районов Большого Дарфура и Большого Кордофана находятся под угрозой голода.

"Смена контроля над городом Эль-Фашер, произошедшая 26 октября, привела к массовым человеческим страданиям и дальнейшему перемещению населения в сторону Тавилы и других соседних районов, что обострило гуманитарные потребности в Эль-Фашере и его окрестностях", - заявили в IPC.