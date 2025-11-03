Рэпер Obe 1 Kanobe не признал вину по делу о сбыте наркотиков

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Рэп-исполнитель Никита Вартиков (Obe 1 Kanobe) не признает вину по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Вартиков не признает вину и не согласен с квалификацией предъявленного ему обвинения. В деле, как считает защита рэпера, нет доказательств, что это было именно покушение на сбыт наркотиков, при этом Obe 1 Kanobe не отрицает, что культивировал марихуану, следует из материалов.

Как ранее узнало РИА Новости, суд в Подмосковье приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении исполнителя 6 ноября.

Вартикова задержали в марте этого года, он, по данным следствия, оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина в Московской области.

Отмечалось, что для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения, при обысках полицейские изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений. Вскоре Obe 1 Kanobe отправили в СИЗО.

Вартиков известен широкой публике по участию в рэп-баттлах на площадке Versus.