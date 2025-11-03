Рейтинг@Mail.ru
Рэпер Obe 1 Kanobe не признал вину по делу о сбыте наркотиков
07:05 03.11.2025
Рэпер Obe 1 Kanobe не признал вину по делу о сбыте наркотиков
Рэпер Obe 1 Kanobe не признал вину по делу о сбыте наркотиков - РИА Новости, 03.11.2025
Рэпер Obe 1 Kanobe не признал вину по делу о сбыте наркотиков
Рэп-исполнитель Никита Вартиков (Obe 1 Kanobe) не признает вину по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, говорится в судебных... РИА Новости, 03.11.2025
Рэпер Obe 1 Kanobe не признал вину по делу о сбыте наркотиков

Рэпер Obe 1 Kanobe не признал вину по делу о покушении на сбыт наркотиков

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Рэп-исполнитель Никита Вартиков (Obe 1 Kanobe) не признает вину по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Вартиков не признает вину и не согласен с квалификацией предъявленного ему обвинения. В деле, как считает защита рэпера, нет доказательств, что это было именно покушение на сбыт наркотиков, при этом Obe 1 Kanobe не отрицает, что культивировал марихуану, следует из материалов.
Как ранее узнало РИА Новости, суд в Подмосковье приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении исполнителя 6 ноября.
Вартикова задержали в марте этого года, он, по данным следствия, оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина в Московской области.
Отмечалось, что для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения, при обысках полицейские изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений. Вскоре Obe 1 Kanobe отправили в СИЗО.
Вартиков известен широкой публике по участию в рэп-баттлах на площадке Versus.
За сбыт наркотиков в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В то же время, срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.
