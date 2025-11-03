https://ria.ru/20251103/sud-2052578468.html
"Вася Бандит" не признал вину по делу о положении в преступной иерархии
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Криминальный авторитет Игорь Кокунов ("Вася Бандит"), осужденный на восемь лет и два месяца колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии, не признал вину по данному уголовному делу, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что инкриминируемого ему в вину преступления не совершал", - сказано в материалах.
Московский областной суд
в сентябре приговорил Кокунова к восьми годам и двум месяцам колонии особого режима. Как сообщала подмосковная прокуратура, мужчину признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ
).
В суде установлено, что в 1993 году Кокунов был наделен криминальным статусом с криминальным прозвищем "Вася Бандит". Отмечалось, что в соответствии с обычаями преступного мира он пользовался безоговорочным авторитетом, обладал организационно-распорядительными функциями, позволяющими контролировать различные направления деятельности криминальных структур в России и обеспечивать их существование.
Ранее РИА Новости сообщило, что адвокат обратилась в столичный суд с ходатайством об освобождении Кокунова от отбытия наказания в связи с болезнью.