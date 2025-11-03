Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве арестовал садки для рыбы по делу Блиновской - РИА Новости, 03.11.2025
05:31 03.11.2025
Суд в Москве арестовал садки для рыбы по делу Блиновской
Суд в Москве арестовал садки для рыбы по делу Блиновской - РИА Новости, 03.11.2025
Суд в Москве арестовал садки для рыбы по делу Блиновской
Суд в Москве наложил арест на садки для разведения рыбы в рамках дела о банкротстве блогера Елены Блиновской, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, 03.11.2025
происшествия, москва, вологодская область, елена блиновская, московский городской суд
Происшествия, Москва, Вологодская область, Елена Блиновская, Московский городской суд
Суд в Москве арестовал садки для рыбы по делу Блиновской

Суд арестовал садки для разведения рыбы по делу о банкротстве Блиновской

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Москве наложил арест на садки для разведения рыбы в рамках дела о банкротстве блогера Елены Блиновской, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как уточняется в документах, земельный участок в Вологодской области с рыбными садками принадлежит компании "Аквакультура", которая, как считает следствие, входила в схемы дробления бизнеса Блиновской.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Суд вернул Блиновской компанию "Сады Адыгеи"
24 октября, 00:20
Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Суд арестовал всю недвижимость Блиновской, переданную родственникам
22 октября, 16:12
 
