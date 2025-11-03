Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле завершилась встреча семи министров иностранных дел по Газе - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/stambul-2052660096.html
В Стамбуле завершилась встреча семи министров иностранных дел по Газе
В Стамбуле завершилась встреча семи министров иностранных дел по Газе - РИА Новости, 03.11.2025
В Стамбуле завершилась встреча семи министров иностранных дел по Газе
Встреча министров иностранных дел семи стран по ситуации с прекращением огня в секторе Газа завершилась спустя два с половиной часа в Стамбуле, передает... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T17:41:00+03:00
2025-11-03T17:41:00+03:00
в мире
израиль
турция
стамбул
хакан фидан
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_937a78d0f9964b8d16779892131449af.jpg
https://ria.ru/20251103/turtsija-2052597788.html
https://ria.ru/20251103/tramp-2052575674.html
израиль
турция
стамбул
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_0aec33e1888622a5ef1348114116d650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, стамбул, хакан фидан, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Турция, Стамбул, Хакан Фидан, ХАМАС, Сектор Газа
В Стамбуле завершилась встреча семи министров иностранных дел по Газе

В Стамбуле завершилась встреча глав МИД семи стран по ситуации в Газе

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел семи стран по ситуации с прекращением огня в секторе Газа завершилась спустя два с половиной часа в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Источник в МИД Турции ранее сообщил РИА Новости, что министр иностранных дел страны Хакан Фидан на встрече планировал обратить внимание коллег на стремления Израиля под различными предлогами сорвать прекращение огня.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Турция объявит решение по отправке сил в Газу на этой неделе, пишут СМИ
Вчера, 10:12
Во встрече в Стамбуле приняли участие министры Турции, ОАЭ, Индонезии, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании.
Перед заседанием Фидан провел ряд двусторонних встреч.
С момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа 10 октября, число погибших палестинцев возросло до 236 человек, ранения получили 600 граждан, также извлечено из-под завалов 502 тела.
Всего с начала войны в Газе, 7 октября 2023 года, от израильских ударов погибли 68 865 человек, ранения получили 170 760 граждан.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Израилю тел заложников, погибших в плену.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп не согласился, что в Газе установилось "хрупкое" перемирие
Вчера, 04:53
 
В миреИзраильТурцияСтамбулХакан ФиданХАМАССектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала