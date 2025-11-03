В Стамбуле завершилась встреча семи министров иностранных дел по Газе

СТАМБУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел семи стран по ситуации с прекращением огня в секторе Газа завершилась спустя два с половиной часа в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.

Источник в МИД Турции ранее сообщил РИА Новости, что министр иностранных дел страны Хакан Фидан на встрече планировал обратить внимание коллег на стремления Израиля под различными предлогами сорвать прекращение огня.

Перед заседанием Фидан провел ряд двусторонних встреч.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа 10 октября, число погибших палестинцев возросло до 236 человек, ранения получили 600 граждан, также извлечено из-под завалов 502 тела.

Всего с начала войны в Газе, 7 октября 2023 года, от израильских ударов погибли 68 865 человек, ранения получили 170 760 граждан.