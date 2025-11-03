Вице-канцлер Германии призвал запретить импорт в ЕС российской стали

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль призвал остановить поставки российской стали в страны Евросоюза.
"Необходимо полностью прекратить импорт стали из России", — приводит его слова агентство DPA.
На этой неделе канцлер Фридрих Мерц проведет совещание с членами федерального правительства, премьер-министрами некоторых земель и представителями сталелитейной промышленности, на котором будут обсуждаться вопросы поддержки отрасли и преодоления кризиса.
По итогам июля импорт Евросоюзом российских железа и стали достиг 175,4 миллиона евро, что на 23 процента меньше, чем год назад, и на два процента больше, чем в июне. Примерно на столько же (почти на 22 процента за год) сократились закупки российского алюминия — до 60,6 миллиона евро. В месячном выражении снижение составило 27 процентов.
Сейчас немецкая экономика переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок российского газа. В 2024-м ВВП крупнейшей экономики Европы сократился на 0,2 процента. Причем снижение продолжается уже два года подряд — впервые с 2002-2003 годов.
