Вице-канцлер Германии призвал запретить импорт в ЕС российской стали

По итогам июля импорт Евросоюзом российских железа и стали достиг 175,4 миллиона евро, что на 23 процента меньше, чем год назад, и на два процента больше, чем в июне. Примерно на столько же (почти на 22 процента за год) сократились закупки российского алюминия — до 60,6 миллиона евро. В месячном выражении снижение составило 27 процентов.