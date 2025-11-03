Рейтинг@Mail.ru
Вице-канцлер Германии призвал запретить импорт в ЕС российской стали - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 03.11.2025 (обновлено: 12:08 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/stal-2052603323.html
Вице-канцлер Германии призвал запретить импорт в ЕС российской стали
Вице-канцлер Германии призвал запретить импорт в ЕС российской стали - РИА Новости, 03.11.2025
Вице-канцлер Германии призвал запретить импорт в ЕС российской стали
Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль призвал остановить поставки российской стали в страны Евросоюза. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T10:59:00+03:00
2025-11-03T12:08:00+03:00
в мире
россия
германия
берлин (город)
фридрих мерц
владимир путин
евросоюз
сталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791044868_0:239:3077:1970_1920x0_80_0_0_c2b80c973b9607258f3b857af309fa5c.jpg
https://ria.ru/20251029/torgovlya-2051176091.html
https://ria.ru/20251021/evropa-2049473207.html
https://ria.ru/20251018/kompanii-2048600154.html
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791044868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38f5e02e1ba6f561ca27d4e9457c3775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, берлин (город), фридрих мерц, владимир путин, евросоюз, сталь
В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Фридрих Мерц, Владимир Путин, Евросоюз, сталь
Вице-канцлер Германии призвал запретить импорт в ЕС российской стали

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль призвал полностью запретить импорт стали из России

© РИА Новости / Александр Коркка | Перейти в медиабанкГотовая продукция на сталелитейном комбинате
Готовая продукция на сталелитейном комбинате - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Александр Коркка
Перейти в медиабанк
Готовая продукция на сталелитейном комбинате. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль призвал остановить поставки российской стали в страны Евросоюза.
"Необходимо полностью прекратить импорт стали из России", — приводит его слова агентство DPA.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Пока никто не видит. Европа попалась на месте преступления
29 октября, 08:00
Вице-канцлер, в частности, выразил недовольство тем, что под санкции до сих пор не попали стальные слябы, произведенные в России и перерабатываемые в ЕС. По его словам, "невозможно объяснить работникам нашей сталелитейной промышленности, что Европа по-прежнему держит рынок открытым для России".
На этой неделе канцлер Фридрих Мерц проведет совещание с членами федерального правительства, премьер-министрами некоторых земель и представителями сталелитейной промышленности, на котором будут обсуждаться вопросы поддержки отрасли и преодоления кризиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Европа полностью отказалась от российских нефти и газа. На самом деле нет
21 октября, 08:00

По итогам июля импорт Евросоюзом российских железа и стали достиг 175,4 миллиона евро, что на 23 процента меньше, чем год назад, и на два процента больше, чем в июне. Примерно на столько же (почти на 22 процента за год) сократились закупки российского алюминия — до 60,6 миллиона евро. В месячном выражении снижение составило 27 процентов.

Сейчас немецкая экономика переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок российского газа. В 2024-м ВВП крупнейшей экономики Европы сократился на 0,2 процента. Причем снижение продолжается уже два года подряд — впервые с 2002-2003 годов.
Торговый центр Павелецкая плаза - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Нам выгодно": На Западе признали неудобную правду о России
18 октября, 08:00
 
В миреРоссияГерманияБерлин (город)Фридрих МерцВладимир ПутинЕвросоюзсталь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала