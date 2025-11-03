Рейтинг@Mail.ru
В США предотвратили теракт, который готовили сторонники ИГ* - РИА Новости, 03.11.2025
20:05 03.11.2025
В США предотвратили теракт, который готовили сторонники ИГ*
В США предотвратили теракт, который готовили сторонники ИГ* - РИА Новости, 03.11.2025
В США предотвратили теракт, который готовили сторонники ИГ*
Власти США предотвратили теракт, который, по данным следствия, готовили сторонники террористической организации "Исламское государство"* в штате Мичиган,... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T20:05:00+03:00
2025-11-03T20:05:00+03:00
в мире
мичиган
сша
памела бонди
кэш патель
фбр
исламское государство*
В США предотвратили теракт, который готовили сторонники ИГ*

В Мичигане предотвратили теракт, готовившийся сторонниками ИГ

Полиция США
Полиция США
© AP Photo / David Zalubowski
Полиция США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Власти США предотвратили теракт, который, по данным следствия, готовили сторонники террористической организации "Исламское государство"* в штате Мичиган, заявила в понедельник генеральный прокурор Памела Бонди.
Ранее директор ФБР Кэш Патель сообщил о задержании нескольких человек, предположительно планировавших "террористическую атаку" на выходные в Хэллоуин. По его словам, ФБР предотвратило потенциальную атаку и задержало несколько подозреваемых, которые, предположительно, готовили "жестокие действия на Хэллоуин".
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В США стрельба унесла жизни более ста человек в хэллоуинские выходные
Вчера, 17:50
"Наш недавно рассекреченный иск раскрывает крупный террористический заговор, связанный с ИГ*: несколько человек арестованы в Восточном округе Мичигана. У них было несколько винтовок AR-15, тактическое снаряжение и детальный план нападения на территории США", — написала Бонди в соцсети X.
Она добавила, что благодаря действиям федерального прокурора Джерома Гордона-младшего, ФБР и местных правоохранительных органов заговор был пресечён до того, как могли быть потеряны невинные жизни.
* Запрещенная в России террористическая организация
Боевик террористической группировки Исламское государство* (ИГ*, запрещена в РФ) - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
СМИ: ИГ* пригрозили совершить нападения на карнавалы в ФРГ и Нидерландах
26 февраля, 00:55
 
В миреМичиганСШАПамела БондиКэш ПательФБРИсламское государство*
 
 
