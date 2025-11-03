В США предотвратили теракт, который готовили сторонники ИГ*

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Власти США предотвратили теракт, который, по данным следствия, готовили сторонники террористической организации "Исламское государство"* в штате Мичиган, заявила в понедельник генеральный прокурор Памела Бонди.

Она добавила, что благодаря действиям федерального прокурора Джерома Гордона-младшего, ФБР и местных правоохранительных органов заговор был пресечён до того, как могли быть потеряны невинные жизни.