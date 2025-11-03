СМИ: США проведут первый после поручения Трампа пуск баллистической ракеты

Согласно информации проекта Nuclear Information Project Федерации американских ученых, на вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, размещенных в шахтах в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг, дальность которых превышает шесть тысяч миль.