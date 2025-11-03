Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США проведут первый после поручения Трампа пуск баллистической ракеты
15:57 03.11.2025 (обновлено: 17:17 03.11.2025)
СМИ: США проведут первый после поручения Трампа пуск баллистической ракеты
СМИ: США проведут первый после поручения Трампа пуск баллистической ракеты - РИА Новости, 03.11.2025
СМИ: США проведут первый после поручения Трампа пуск баллистической ракеты
США проведут первый после распоряжения президента Дональда Трампа испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд, пишет... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
сша
калифорния
маршалловы острова
дональд трамп
рональд рейган
министерство обороны сша
сша
калифорния
маршалловы острова
СМИ: США проведут первый после поручения Трампа пуск баллистической ракеты

Newsweek: США запустят МБР после указа Трампа о возобновлении ядерных испытаний

© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания межконтинентальной баллистической ракеты
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. США проведут первый после распоряжения президента Дональда Трампа испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд, пишет Newsweek со ссылкой на навигационные уведомления.
Как утверждает издание, запуск запланирован с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии в направлении полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова). Траектория совпадает с предыдущим тестом, проведенным в мае. Тогда невооруженная ракета пролетела около 6,7 тысячи километров над Тихим океаном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Исправить нельзя: после слов Путина США на эмоциях совершили главную ошибку
2 ноября, 08:00

Согласно информации проекта Nuclear Information Project Федерации американских ученых, на вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, размещенных в шахтах в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг, дальность которых превышает шесть тысяч миль.

По данным Newsweek, предстоящее испытание станет вторым за последние два месяца: в сентябре подводные силы США провели пуск четырех невооруженных ракет Trident II D5 в Атлантическом океане.
На прошлой неделе американский лидер распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Экс-глава Минэнерго США высказался о возобновлении ядерных испытаний
31 октября, 22:35
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он отметил, что Вашингтон не уведомлял о своих намерениях.
При этом представитель Кремля задался вопросом, что именно имел в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет о тестах новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул Песков. Он также выразил надежду на то, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях как "Буревестника", так и подводного аппарата "Посейдон".

Владимир Путин на встрече с ранеными бойцами СВО в военном госпитале сообщил, что Россия 28 октября успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Оружие последнего дня: Россия дает уроки дипломатии
27 октября, 08:00
 
В мире, США, Калифорния, Маршалловы острова, Дональд Трамп, Рональд Рейган, Министерство обороны США
 
 
