https://ria.ru/20251103/spetsoperatsiya-2052618569.html
ВСУ потеряли более 490 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 490 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки - РИА Новости, 03.11.2025
ВСУ потеряли более 490 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили в зоне своей ответственности более 490 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска до 225, сообщили в... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T12:47:00+03:00
2025-11-03T12:47:00+03:00
2025-11-03T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
https://ria.ru/20251103/krasnoarmeysk-2052614871.html
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b1b9df8058cde4b5924a7b45772982f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 490 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 490 боевиков и 8 машин в зоне действий "Центра" за сутки