ВСУ потеряли более 490 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 03.11.2025
ВСУ потеряли более 490 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 490 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки - РИА Новости, 03.11.2025
ВСУ потеряли более 490 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили в зоне своей ответственности более 490 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска до 225, сообщили в... РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 490 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки

ВСУ потеряли более 490 боевиков и 8 машин в зоне действий "Центра" за сутки

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили в зоне своей ответственности более 490 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска до 225, сообщили в понедельник в Минобороны.
"За сутки в данном районе (Красноармейска - ред) уничтожено до 225 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, миномет и пикап. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
ВС России уничтожают формирования ВСУ, окруженные в Красноармейске
Вчера, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Заголовок открываемого материала