В Харьковской области ликвидировали одного из командиров спецназа Украины
03.11.2025
В Харьковской области ликвидировали одного из командиров спецназа Украины
Один из командиров спецназа Украины "Дозор" ликвидирован, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В Харьковской области ликвидировали одного из командиров спецназа Украины
В Харьковской области ликвидировали командира украинского спецназа "Дозор"