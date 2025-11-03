Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 03.11.2025
В Харьковской области ликвидировали одного из командиров спецназа Украины
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
в мире
украина, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, В мире
В Харьковской области ликвидировали командира украинского спецназа "Дозор"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения группировки "Центр" в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Один из командиров спецназа Украины "Дозор" ликвидирован, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Как отметили в силовых структурах, в Харьковской области в составе спецназа "Дозор" 10-го погранотряда государственной пограничной службы Украины на командирских должностях боевые задачи выполняют офицеры, не завершившие до конца программу обучения в вузах.
"Один из них был ликвидирован накануне", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
