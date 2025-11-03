Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили три антенны управления БПЛА ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 03.11.2025
Российские военные уничтожили три антенны управления БПЛА ВСУ
Российские военные уничтожили три антенны управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 03.11.2025
Российские военные уничтожили три антенны управления БПЛА ВСУ
Операторы FPV-дронов 17-й артиллерийской бригады большой мощности "Южной" группировки войск уничтожили три средства управления беспилотниками ВСУ на... РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Российские военные уничтожили три антенны управления БПЛА ВСУ

Операторы FPV-дронов уничтожили три антенны управления беспилотниками ВСУ

Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 17-й артиллерийской бригады большой мощности "Южной" группировки войск уничтожили три средства управления беспилотниками ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач операторами FPV-дронов были поражены три антенны управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Лишившись возможности усиливать сигнал систем контроля дронов, противник остался без средств воздушного наблюдения и корректировки огня на данном участке фронта", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что действия операторов БПЛА позволили штурмовым подразделениям "Южной" группировки продвинуться вперёд и занять более выгодные позиции, укрепив контроль над линией соприкосновения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
