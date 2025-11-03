Российские военные уничтожили три антенны управления БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 17-й артиллерийской бригады большой мощности "Южной" группировки войск уничтожили три средства управления беспилотниками ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач операторами FPV-дронов были поражены три антенны управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Лишившись возможности усиливать сигнал систем контроля дронов, противник остался без средств воздушного наблюдения и корректировки огня на данном участке фронта", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что действия операторов БПЛА позволили штурмовым подразделениям "Южной" группировки продвинуться вперёд и занять более выгодные позиции, укрепив контроль над линией соприкосновения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18