Спасатели вручную разбирают завалы после обрушения башни в Риме, пишут СМИ

С наступлением темноты, пишет askanews, спасательные работы освещаются со спецтехники пожарных. К операциям привлечены беспилотники, которые должны помочь более точно определить местоположение последнего рабочего и сообщить о новых возможных опасностях.

Как сообщил префект Рима Ламберто Джаннини, работа осложняется риском нового обрушения. По его словам, пожарным удалось добраться до пострадавшего, который подает признаки жизни. Перед вторым обрушением им удалось принять меры по его защите.

Строительство башни Конти в районе римского Форума началось в IX веке. В начале XIII века она была перестроена по заказу папы Иннокентия III, происходившего из дворянского рода Конти. В современное время до 2007 года в здании располагались офисы мэрии Рима. В 2022 году власти начали крупную реконструкцию башни, по итогам которой в 2026 она должна была стать музейным пространством.