Спасатели вручную разбирают завалы после обрушения башни в Риме, пишут СМИ
Спасатели вручную разбирают завалы после обрушения башни в Риме, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2025
Спасатели вручную разбирают завалы после обрушения башни в Риме, пишут СМИ
Спасатели вручную разбирают завалы в поисках последнего пострадавшего рабочего, остающегося под завалами средневековой башни Конти в Риме, сообщает агентство... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T23:09:00+03:00
2025-11-03T23:09:00+03:00
2025-11-03T23:09:00+03:00
рим
Спасатели вручную разбирают завалы после обрушения башни в Риме, пишут СМИ
Askanews: спасатели ищут рабочего, оставшегося под завалами башни Конти в Риме
РИМ, 3 ноя - РИА Новости.
Спасатели вручную разбирают завалы в поисках последнего пострадавшего рабочего, остающегося под завалами средневековой башни Конти в Риме, сообщает агентство askanews
.
В понедельник обрушилась часть средневековой башни Конти в центре Рима
неподалеку от Колизея, пострадали трое румынских рабочих, занятых на реконструкции памятника. Позднее произошло повторное обрушение конструкций, накрывшее оцепленную территорию облаком строительной пыли. В результате нового инцидента пострадал пожарный.
С наступлением темноты, пишет askanews, спасательные работы освещаются со спецтехники пожарных. К операциям привлечены беспилотники, которые должны помочь более точно определить местоположение последнего рабочего и сообщить о новых возможных опасностях.
Как сообщил префект Рима Ламберто Джаннини, работа осложняется риском нового обрушения. По его словам, пожарным удалось добраться до пострадавшего, который подает признаки жизни. Перед вторым обрушением им удалось принять меры по его защите.
Строительство башни Конти в районе римского Форума началось в IX веке. В начале XIII века она была перестроена по заказу папы Иннокентия III, происходившего из дворянского рода Конти. В современное время до 2007 года в здании располагались офисы мэрии Рима. В 2022 году власти начали крупную реконструкцию башни, по итогам которой в 2026 она должна была стать музейным пространством.