Вильфанд не прогнозирует снега в Москве в ближайшую неделю - РИА Новости, 03.11.2025
04:08 03.11.2025
Вильфанд не прогнозирует снега в Москве в ближайшую неделю
Вильфанд не прогнозирует снега в Москве в ближайшую неделю
Первого снега в ближайшую неделю в Москве не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:08:00+03:00
2025-11-03T04:08:00+03:00
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд не прогнозирует снега в Москве в ближайшую неделю

Вильфанд: в Москве в ближайшую неделю не ожидается первого снега

© РИА НовостиСнег
Снег - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости
Снег. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первого снега в ближайшую неделю в Москве не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Вот я человек уже такой дальнозоркий, в связи с возрастом, но тем не менее, снега не вижу пока", - сказал он.
Сильный снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег
29 октября, 02:55
 
