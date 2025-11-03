https://ria.ru/20251103/sneg-2052571429.html
Вильфанд не прогнозирует снега в Москве в ближайшую неделю
Вильфанд не прогнозирует снега в Москве в ближайшую неделю - РИА Новости, 03.11.2025
Вильфанд не прогнозирует снега в Москве в ближайшую неделю
Первого снега в ближайшую неделю в Москве не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:08:00+03:00
2025-11-03T04:08:00+03:00
2025-11-03T04:08:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051127742_0:522:1280:1242_1920x0_80_0_0_92aa94836a5160039f658ab5d0bf6cb8.jpg
https://ria.ru/20251029/moskva-2051355316.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051127742_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_7f673e001072d3f7db84db2e55082b02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд не прогнозирует снега в Москве в ближайшую неделю
Вильфанд: в Москве в ближайшую неделю не ожидается первого снега