Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Если превышение скорости зафиксировано двумя близко расположенными камерами, за него в ряде случаев могут оштрафовать дважды, рассказал агентству “ Если превышение скорости зафиксировано двумя близко расположенными камерами, за него в ряде случаев могут оштрафовать дважды, рассказал агентству “ Прайм ” ведущий юрист ЕЮС Орест Мацала.

Он напомнил, что в сентябре этого года Верховный суд признал такой двойной штраф законным.

При этом есть постановление правительства, которое регламентирует частоту установки камер: не чаще одного километра в населенных пунктах и не чаще пяти километров за городом. В очагах аварийности их может быть несколько.

“Суд сослался на то, что координаты размещения камер разные, а значит и каждая фиксация образует самостоятельный состав правонарушение”, — пояснил Мацала.