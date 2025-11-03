https://ria.ru/20251103/shtraf-2052555716.html
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД - РИА Новости, 03.11.2025
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД
Если превышение скорости зафиксировано двумя близко расположенными камерами, за него в ряде случаев могут оштрафовать дважды, рассказал агентству "Прайм"...
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД
Юрист Мацала: за превышение скорости возможен двойной штраф
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Если превышение скорости зафиксировано двумя близко расположенными камерами, за него в ряде случаев могут оштрафовать дважды, рассказал агентству “Прайм
” ведущий юрист ЕЮС Орест Мацала.
Он напомнил, что в сентябре этого года Верховный суд признал такой двойной штраф законным.
При этом есть постановление правительства, которое регламентирует частоту установки камер: не чаще одного километра в населенных пунктах и не чаще пяти километров за городом. В очагах аварийности их может быть несколько.
“Суд сослался на то, что координаты размещения камер разные, а значит и каждая фиксация образует самостоятельный состав правонарушение”, — пояснил Мацала.
По его словам, если суд счел, что размещение камер не противоречит закону, то двойной штраф обоснован. Если нет, то такие доказательства не могут быть приняты, заключил он.