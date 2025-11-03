Рейтинг@Mail.ru
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/shtraf-2052555716.html
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД - РИА Новости, 03.11.2025
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД
Если превышение скорости зафиксировано двумя близко расположенными камерами, за него в ряде случаев могут оштрафовать дважды, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T03:15:00+03:00
2025-11-03T03:15:00+03:00
авто
общество
россия
орест мацала
штрафы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_0:185:3054:1903_1920x0_80_0_0_3a09f5eafd1ed638ea981bf1d9200559.jpg
https://ria.ru/20251007/avto-2046740063.html
https://ria.ru/20251002/iznos-2045756693.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_d3e972c1349ad22db1a42e9942964f8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, общество, россия, орест мацала, штрафы
Авто, Общество, Россия, Орест Мацала, Штрафы
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД

Юрист Мацала: за превышение скорости возможен двойной штраф

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Если превышение скорости зафиксировано двумя близко расположенными камерами, за него в ряде случаев могут оштрафовать дважды, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Орест Мацала.
Он напомнил, что в сентябре этого года Верховный суд признал такой двойной штраф законным.
Компактный электромобиль Eonyx Profi Pickup - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Водителей удивили возможностями нового авто дешевле одного миллиона рублей
7 октября, 03:18
При этом есть постановление правительства, которое регламентирует частоту установки камер: не чаще одного километра в населенных пунктах и не чаще пяти километров за городом. В очагах аварийности их может быть несколько.
“Суд сослался на то, что координаты размещения камер разные, а значит и каждая фиксация образует самостоятельный состав правонарушение”, — пояснил Мацала.
По его словам, если суд счел, что размещение камер не противоречит закону, то двойной штраф обоснован. Если нет, то такие доказательства не могут быть приняты, заключил он.
Ремонт автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Автоэксперт рассказал о “живучих” авто с пробегом 250 тысяч километров
2 октября, 03:05
 
АвтоОбществоРоссияОрест МацалаШтрафы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала