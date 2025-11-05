Рейтинг@Mail.ru
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД
03:15 05.11.2025
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД - РИА Новости, 05.11.2025
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД
За превышение скорости, зафиксированное двумя близко расположенными камерами, возможен двойной штраф, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Орест... РИА Новости, 05.11.2025
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД

Юрист Мацала: за превышение скорости возможен двойной штраф

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. За превышение скорости, зафиксированное двумя близко расположенными камерами, возможен двойной штраф, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Орест Мацала.
Он напомнил, что Верховный суд признал законность такой меры в сентябре.
Кроме того, согласно постановлению правительства, частота установки камер должна быть не чаще одного километра в населенных пунктах и не чаще пяти километров за городом. Причем в очагах аварийности их может насчитываться несколько штук.
“Суд сослался на то, что координаты размещения камер разные, а значит и каждая фиксация образует самостоятельный состав правонарушение”, — пояснил Мацала.
Эксперт добавил, что если суд расценил размещение камер законным, то и двойной штраф окажется обоснованным. В противном случае доказательства отвергнут, заключил собеседник агентства.
