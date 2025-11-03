Вучич обвинил протестующих в нападении на палаточный лагерь в Белграде

БЕЛГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Протестующие напали на лагерь сторонников властей Сербии у здания Скупщины и использовали против них пиротехнику, сообщил президент Александр Вучич в эфире канала TV Informer.
"Речь идет о трусах, которые подошли к ограждению и смотрели, как бы напасть, а когда увидели подготовленный ответ, скорее-скорее разбежались, как и обычно. Важно их намерение. Они применяли фаеры, петарды, бутылки и хотели поджечь людей", — заявил Вучич.
По словам президента, нападения на его сторонников и палаточный лагерь у Скупщины, прозванный "Чациленд", были ожидаемыми. Он подчеркнул необходимость сохранять спокойствие и порядок.
В воскресенье днем Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, начала голодовку перед Скупщиной в Белграде с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы.
Вечером туда стали стекаться студенты и поддерживающие их граждане. В то же время собрались и сторонники властей в палаточном лагере "Чациленд" на площади у здания парламента.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, к 22:00 вечера (00:00 мск) несколько кордонов полиции разделили обе группы манифестантов.
Протестующие свистят, шумят и скандируют антиправительственные лозунги. Их оппоненты, в свою очередь, включают патриотические песни.
По данным МВД республики, пострадал один полицейский.
Протесты сербских студентов и оппозиции начались прошлой осенью после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с силовиками произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах обострилась в середине августа, когда манифестанты стали идти на противостояние с полицией и блокировать дороги в вечерние и ночные часы.
Власти осудили насилие и призвали к снижению напряженности.
