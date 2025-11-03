Вучич обвинил протестующих в нападении на палаточный лагерь в Белграде

Протесты сербских студентов и оппозиции начались прошлой осенью после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с силовиками произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах обострилась в середине августа, когда манифестанты стали идти на противостояние с полицией и блокировать дороги в вечерние и ночные часы.

Власти осудили насилие и призвали к снижению напряженности.