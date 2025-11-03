Рейтинг@Mail.ru
Полиция Сербии задержала 37 человек за беспорядки у парламента в Белграде
04:44 03.11.2025
Полиция Сербии задержала 37 человек за беспорядки у парламента в Белграде
Полиция Сербии задержала 37 человек за беспорядки у парламента в Белграде - РИА Новости, 03.11.2025
Полиция Сербии задержала 37 человек за беспорядки у парламента в Белграде
Полиция Сербии задержала 37 подозреваемых в участии в беспорядках у Скупщины в Белграде, заявила пресс-служба МВД. РИА Новости, 03.11.2025
в мире, сербия, белград (город), сша, александр вучич, ана брнабич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Белград (город), США, Александр Вучич, Ана Брнабич, Патриарх Сербский Порфирий
Полиция Сербии задержала 37 человек за беспорядки у парламента в Белграде

Полиция Сербии задержала 37 участников беспорядков у Скупщины

Беспорядки в Белграде
Беспорядки в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Беспорядки в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Полиция Сербии задержала 37 подозреваемых в участии в беспорядках у Скупщины в Белграде, заявила пресс-служба МВД.
"Сотрудники МВД идентифицировали и задержали 37 человек, которые участвовали в нарушении общественного спокойствия и порядка в ходе несогласованной акции предыдущей ночью перед Народной Скупщиной", — говорится в сообщении.
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Вучич обвинил протестующих в Сербии в контакте с американцами
03:08
Отмечается, что силовики интенсивно работают над установлением и задержанием всех причастных к беспорядкам.
В воскресенье днем Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, начала голодовку перед Скупщиной в Белграде с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы.
Вечером туда стали стекаться студенты и поддерживающие их граждане. В то же время собрались и сторонники властей в палаточном лагере "Чациленд" на площади у здания парламента.
Президент Александр Вучич обвинил протестующих в нападении на палатки с применением пиротехники. По его словам, атаки произошли и на офисы правящей Сербской прогрессивной партии в семи населенных пунктах страны.
Столкновения протестующих с полицией в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Полиция Сербии задержала демонстранта за обнажение на протесте
01:50
Как сообщил корреспондент РИА Новости, к 22:00 вечера (00:00 мск) несколько кордонов полиции разделили обе группы манифестантов.
Протестующие свистели и скандировали антиправительственные лозунги. Их оппоненты, в свою очередь, включали патриотические песни.
Через два часа у ограждения остались несколько десятков протестующих, но полиция и жандармерия не стали убирать кордон в тяжелой экипировке со щитами.
По данным МВД республики, пострадал один полицейский.

Протесты сербских студентов и оппозиции начались прошлой осенью после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с силовиками произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах обострилась в середине августа, когда манифестанты стали идти на противостояние с полицией и блокировать дороги в вечерние и ночные часы.

Власти осудили насилие и призвали к снижению напряженности.

Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Вучич снова заявил о победе над "цветной революцией" в Сербии
Вчера, 14:19
 
В миреСербияБелград (город)СШААлександр ВучичАна БрнабичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
