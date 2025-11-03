Полиция Сербии задержала 37 человек за беспорядки у парламента в Белграде

БЕЛГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Полиция Сербии задержала 37 подозреваемых в участии в беспорядках у Скупщины в Белграде, заявила пресс-служба МВД.

"Сотрудники МВД идентифицировали и задержали 37 человек, которые участвовали в нарушении общественного спокойствия и порядка в ходе несогласованной акции предыдущей ночью перед Народной Скупщиной", — говорится в сообщении.

Отмечается, что силовики интенсивно работают над установлением и задержанием всех причастных к беспорядкам.

В воскресенье днем Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, начала голодовку перед Скупщиной в Белграде с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы.

Вечером туда стали стекаться студенты и поддерживающие их граждане. В то же время собрались и сторонники властей в палаточном лагере "Чациленд" на площади у здания парламента.

Президент Александр Вучич обвинил протестующих в нападении на палатки с применением пиротехники. По его словам, атаки произошли и на офисы правящей Сербской прогрессивной партии в семи населенных пунктах страны.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, к 22:00 вечера (00:00 мск) несколько кордонов полиции разделили обе группы манифестантов.

Протестующие свистели и скандировали антиправительственные лозунги. Их оппоненты, в свою очередь, включали патриотические песни.

Через два часа у ограждения остались несколько десятков протестующих, но полиция и жандармерия не стали убирать кордон в тяжелой экипировке со щитами.

По данным МВД республики, пострадал один полицейский.