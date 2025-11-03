Сербия не введет санкции против России, заявил Вулин

БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Сербия не совершит предательства и не введет санкции против России, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", председатель наблюдательного совета "Србиягаз" и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.