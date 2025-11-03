Полиция Сербии задержала демонстранта за обнажение на протесте

БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Полиция Сербии задержала одного из участников протеста у Скупщины (парламента) страны за непристойные жесты в адрес полиции и обнажение, сообщила пресс-служба МВД.

МВД Сербии сообщило в воскресенье, что один сотрудник полиции страны получил травму в ходе инцидентов на протесте у здания Скупщины.

"Сотрудники МВД предпринимают меры по установлению и задержанию лиц, которые сегодня вечером вызвали беспорядки... Они идентифицировали и задержали С.П. 1989 года рождения, который на перекрестке улиц Таковской и бульвара короля Александра в ходе несогласованной акции поднялся на защитное ограждение и несколько раз непристойными жестами и демонстрацией полового органа нарушал общественное спокойствие и порядок и вызвал возмущение граждан", - говорится в другом сообщении.

Президент Сербии Александр Вучич вечером в воскресенье в телеэфире обвинил протестующих в нападении с применением пиротехники на палаточный лагерь его сторонников у Скупщины, прозванный "Чациленд". По словам президента, нападения на его сторонников и "Чациленд" были ожидаемыми, необходимо сохранить спокойствие и порядок. Корреспондент РИА Новости передавал, что к 22.00 (00.00 мск) несколько кордонов полиции разделили противников и сторонников властей в палаточном лагере. Протестующие свистели, шумели и скандировали антиправительственные лозунги, сторонники властей включали патриотические песни в палаточном лагере.

Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич в воскресенье вечером обвинила протестующих в том, что они забросали палаточный лагерь сторонников властей перед Скупщиной пиротехникой.

Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, в воскресенье днем начала голодовку перед Скупщиной в Белграде с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы.

Вечером к Дияне, стоящей на улице перед ограждением у парламента, стали стекаться студенты и поддерживающие их граждане. В то же время собрались и сторонники властей Сербии в палаточном лагере "Чациленд" на площади перед зданием парламента, две группы граждан разделили тяжело экипированные кордоны полиции и жандармерии.

В соцсетях появились видео инцидентов с бросанием пиротехники и бутылок с водой в обе стороны.

По данным МВД Сербии, несогласованная акция студентов и поддерживающих их граждан в городе Нови-Сад собрала в субботу около 39 тысяч участников. Инцидентов не было. В конце массового собрания студенты на Петроварадинской крепости на Дунае развернули транспарант: "Увидимся завтра и каждый второй день, пока не будет правосудия". Вучич в воскресенье снова заявил о победе над "цветной революцией" в стране и пообещал описать это в своей книге.

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.