Во время протестов в Сербии пострадал полицейский

БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Один сотрудник полиции Сербии получил травму в ходе инцидентов на протесте у здания Скупщины (парламента) вечером в воскресение, сообщила пресс-служба МВД.

Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич в воскресенье вечером обвинила протестующих в том, что они забросали палаточный лагерь сторонников властей перед Скупщиной пиротехникой, по ее словам, есть пострадавшие.

"Организованная группа участников несогласованного собрания на улице Кнеза Милоша напала на граждан, которые находились на согласованном собрании в Пионерском парке, и забросала их разными предметами и пиротехническими средствами в направлении собравшихся. В ходе этого подожжена одна палатка, в которой находились люди, чем серьезно поставлена под угрозу их безопасность. И была реальная опасность, что будут тяжелые последствия, включая травмирование и гибель людей", - говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается, но отмечается, что полиция сразу вмешалась и предотвратила дальнейшую эскалацию.

"Но во время вмешательства полиции один сотрудник, который находился в кордоне на углу Таковской улицы и бульвара Николы Пашича, получил травму ноги в результате действия пиротехнического средства, мощной петарды, и направлен в центр неотложной помощи", - указала пресс-служба МВД.

Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, в воскресенье днем начала голодовку перед Скупщиной (парламентом) в Белграде с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы.

Вечером к Дияне, стоящей на улице перед ограждением у парламента, стали стекаться студенты и поддерживающие их граждане. В то же время собрались и сторонники властей Сербии в палаточном лагере "Чациленд" на площади перед зданием парламента, две группы граждан разделили тяжело экипированные кордоны полиции и жандармерии.

В соцсетях появились видео инцидентов с бросанием пиротехники и бутылок с водой в обе стороны.

По данным МВД Сербии, несогласованная акция студентов и поддерживающих их граждан в городе Нови-Сад собрала в субботу около 39 тысяч участников. Инцидентов не было. В конце массового собрания студенты на Петроварадинской крепости на Дунае развернули транспарант: "Увидимся завтра и каждый второй день, пока не будет правосудия". Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье снова заявил о победе над "цветной революцией" в стране и пообещал описать это в своей книге.

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.