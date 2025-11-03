Рейтинг@Mail.ru
Во время протестов в Сербии пострадал полицейский - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/serbija-2052557266.html
Во время протестов в Сербии пострадал полицейский
Во время протестов в Сербии пострадал полицейский - РИА Новости, 03.11.2025
Во время протестов в Сербии пострадал полицейский
Один сотрудник полиции Сербии получил травму в ходе инцидентов на протесте у здания Скупщины (парламента) вечером в воскресение, сообщила пресс-служба МВД. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T00:34:00+03:00
2025-11-03T00:34:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
дунай (река)
александр вучич
ана брнабич
патриарх сербский порфирий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212748_0:156:2125:1351_1920x0_80_0_0_047fd8c64a80fa147f8cb18ea3b3d1ba.jpg
https://ria.ru/20251103/serbija-2052556689.html
https://ria.ru/20251025/serbija-2050612760.html
https://ria.ru/20251102/vuchich-2052499892.html
сербия
белград (город)
дунай (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0b/1574212748_58:0:2066:1506_1920x0_80_0_0_3ea6f9cf8a26d486fe028cf0382e1df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), дунай (река), александр вучич, ана брнабич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Белград (город), Дунай (река), Александр Вучич, Ана Брнабич, Патриарх Сербский Порфирий
Во время протестов в Сербии пострадал полицейский

Полиция Сербии сообщила о пострадавшем сотруднике при инцидентах у парламента

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Один сотрудник полиции Сербии получил травму в ходе инцидентов на протесте у здания Скупщины (парламента) вечером в воскресение, сообщила пресс-служба МВД.
Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич в воскресенье вечером обвинила протестующих в том, что они забросали палаточный лагерь сторонников властей перед Скупщиной пиротехникой, по ее словам, есть пострадавшие.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Сербии обвинили протестующих в нападении на сторонников властей
00:24
"Организованная группа участников несогласованного собрания на улице Кнеза Милоша напала на граждан, которые находились на согласованном собрании в Пионерском парке, и забросала их разными предметами и пиротехническими средствами в направлении собравшихся. В ходе этого подожжена одна палатка, в которой находились люди, чем серьезно поставлена под угрозу их безопасность. И была реальная опасность, что будут тяжелые последствия, включая травмирование и гибель людей", - говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается, но отмечается, что полиция сразу вмешалась и предотвратила дальнейшую эскалацию.
"Но во время вмешательства полиции один сотрудник, который находился в кордоне на углу Таковской улицы и бульвара Николы Пашича, получил травму ноги в результате действия пиротехнического средства, мощной петарды, и направлен в центр неотложной помощи", - указала пресс-служба МВД.
Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, в воскресенье днем начала голодовку перед Скупщиной (парламентом) в Белграде с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы.
Вечером к Дияне, стоящей на улице перед ограждением у парламента, стали стекаться студенты и поддерживающие их граждане. В то же время собрались и сторонники властей Сербии в палаточном лагере "Чациленд" на площади перед зданием парламента, две группы граждан разделили тяжело экипированные кордоны полиции и жандармерии.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Сербии акции в поддержку властей собрали около 40 тысяч человек
25 октября, 20:10
В соцсетях появились видео инцидентов с бросанием пиротехники и бутылок с водой в обе стороны.
По данным МВД Сербии, несогласованная акция студентов и поддерживающих их граждан в городе Нови-Сад собрала в субботу около 39 тысяч участников. Инцидентов не было. В конце массового собрания студенты на Петроварадинской крепости на Дунае развернули транспарант: "Увидимся завтра и каждый второй день, пока не будет правосудия". Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье снова заявил о победе над "цветной революцией" в стране и пообещал описать это в своей книге.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Вучич снова заявил о победе над "цветной революцией" в Сербии
Вчера, 14:19
 
В миреСербияБелград (город)Дунай (река)Александр ВучичАна БрнабичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала