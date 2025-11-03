Рейтинг@Mail.ru
Хакеры получили данные о расположении воинских частей СБУ - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 03.11.2025 (обновлено: 08:54 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/sbu-2052580855.html
Хакеры получили данные о расположении воинских частей СБУ
Хакеры получили данные о расположении воинских частей СБУ - РИА Новости, 03.11.2025
Хакеры получили данные о расположении воинских частей СБУ
Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini рассказали РИА Новости, что получили данные о расположении воинских частей СБУ. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T06:13:00+03:00
2025-11-03T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946364837_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_3c76a7b46791f9891bc94e214f49d116.jpg
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052219230.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946364837_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_0f5651b707b8b9f02efd5bbde95f3582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Служба безопасности Украины, В мире

Хакеры получили данные о расположении воинских частей СБУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini рассказали РИА Новости, что получили данные о расположении воинских частей СБУ.
«
"В ходе изучения базы данных одной страховой фирмы, специализирующейся на воинских подразделениях, а также военнослужащих, были обнаружены записи с расположением и наименованием ряда воинских частей СБУ по Украине", — сказал представитель KillNet.
В результате взлома шести крупнейших украинских страховых компаний хакеры выгрузили более десяти миллионов пакетов документов физических и юридических лиц, в том числе:
  • грин-карты;
  • страховые договоры;
  • данные о страховании недвижимости;
  • информацию о заводах и автомобилях;
  • водительские удостоверения;
  • видео- и фотоматериалы.
Накануне стало известно, что по похожей схеме хакеры получили данные заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера Украины Михаила Федорова.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Хакеры взломали базы данных крупнейших предприятий Украины
31 октября, 23:22
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала