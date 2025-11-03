https://ria.ru/20251103/sbu-2052580855.html
Хакеры получили данные о расположении воинских частей СБУ
Хакеры получили данные о расположении воинских частей СБУ - РИА Новости, 03.11.2025
Хакеры получили данные о расположении воинских частей СБУ
Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini рассказали РИА Новости, что получили данные о расположении воинских частей СБУ. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T06:13:00+03:00
2025-11-03T06:13:00+03:00
2025-11-03T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946364837_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_3c76a7b46791f9891bc94e214f49d116.jpg
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052219230.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946364837_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_0f5651b707b8b9f02efd5bbde95f3582.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Служба безопасности Украины, В мире
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini рассказали РИА Новости, что получили данные о расположении воинских частей СБУ.
«
"В ходе изучения базы данных одной страховой фирмы, специализирующейся на воинских подразделениях, а также военнослужащих, были обнаружены записи с расположением и наименованием ряда воинских частей СБУ
по Украине", — сказал представитель KillNet.
В результате взлома шести крупнейших украинских страховых компаний хакеры выгрузили более десяти миллионов пакетов документов физических и юридических лиц, в том числе:
- грин-карты;
- страховые договоры;
- данные о страховании недвижимости;
- информацию о заводах и автомобилях;
- водительские удостоверения;
- видео- и фотоматериалы.
Накануне стало известно, что по похожей схеме хакеры получили данные заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера Украины Михаила Федорова.