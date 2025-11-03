Хакеры получили данные о расположении воинских частей СБУ

Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini рассказали РИА Новости, что получили данные о расположении воинских частей СБУ.

« "В ходе изучения базы данных одной страховой фирмы, специализирующейся на воинских подразделениях, а также военнослужащих, были обнаружены записи с расположением и наименованием ряда воинских частей СБУ по Украине", — сказал представитель KillNet.

В результате взлома шести крупнейших украинских страховых компаний хакеры выгрузили более десяти миллионов пакетов документов физических и юридических лиц, в том числе:

грин-карты;

страховые договоры;

данные о страховании недвижимости;

информацию о заводах и автомобилях;

водительские удостоверения;

видео- и фотоматериалы.