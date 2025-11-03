Рейтинг@Mail.ru
11:54 03.11.2025
Румыния обсуждает вопрос о размещении дополнительных войск НАТО
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что ведутся обсуждения вопроса о размещении в стране дополнительных войск НАТО, помимо американских, сообщает портал... РИА Новости, 03.11.2025
в мире, румыния, сша, европа, никушор дан, дональд трамп, нато, министерство обороны сша
В мире, Румыния, США, Европа, Никушор Дан, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что ведутся обсуждения вопроса о размещении в стране дополнительных войск НАТО, помимо американских, сообщает портал Hotnews.ro.
"На вопрос журналистов, можем ли мы ожидать размещения в нашей стране дополнительных войск НАТО, помимо американских, Никушор Дан подтвердил, что "в этом направлении ведутся обсуждения", - говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Президент Румынии заявил также, что решение Соединенных Штатов вывести часть американских войск из страны "является жестом, имеющим определенный символизм, но никоим образом не затрагивающим безопасность".
Румынское Минобороны в среду сообщило, что Румыния и союзники по НАТО были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует сокращать численность американских войск в Европе, однако может "переместить часть подразделений" внутри региона. Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер и его коллега из палаты представителей Майк Роджерс выразили обеспокоенность в связи с решением Пентагона.
США усилили военное присутствие в Румынии после февраля 2022 года в рамках укрепления восточного фланга НАТО. В стране размещены подразделения американских вооруженных сил и системы ПВО.
В мире, Румыния, США, Европа, Никушор Дан, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США
 
 
