Опрос рассказал, что россияне считают главными ценностями
02:06 03.11.2025
Опрос рассказал, что россияне считают главными ценностями
Опрос рассказал, что россияне считают главными ценностями
Треть россиян (31,4%) назвали патриотизм наиболее важной ценностью, 26,7% - крепкую семью, 19,5% - приоритет духовного над материальным, 14,8% - историческую... РИА Новости, 03.11.2025
Опрос рассказал, что россияне считают главными ценностями

Россияне назвали патриотизм и крепкую семью самыми важными ценностями

Автопробег в честь Дня флага России на Садовом кольце
Автопробег в честь Дня флага России на Садовом кольце - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автопробег в честь Дня флага России на Садовом кольце. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Треть россиян (31,4%) назвали патриотизм наиболее важной ценностью, 26,7% - крепкую семью, 19,5% - приоритет духовного над материальным, 14,8% - историческую память и преемственность поколений, следует из результатов опросов центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира, которые есть в распоряжении РИА Новости.
По данным опросов, патриотизм (31,4%) и крепкая семья (26,7%) являются наиболее важными ценностями для россиян. Кроме того, 19,5% видят основную ценность в приоритете духовного над материальным, 14,8% - в исторической памяти и преемственности поколений, 11,9% - в высоких нравственных идеалах.
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Патриотизм рождается из знаний ее истории и географии, заявил Путин
23 октября, 17:43
Кроме того, Российский фонд мира проанализировал восприятие российских традиционных ценностей через призму крупнейших нейросетей мира. Так, по версии DeepSeek (Китай) главными ценностями современной России являются семья и брак, патриотизм и гражданственность, духовность и нравственность.
"Китайцы склонны видеть параллели со своими ценностями: семья, коллективизм, патриотизм, уважение к истории и старшим… Понимание ценностей России носит в целом уважительный характер и рассматривается как фактор, укрепляющий двусторонние отношения и культурное обогащение", - говорится в результатах анализа центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира.
По версии ChatGPT (США) традиционные ценности у россиян следующие: семья и многопоколенческие связи, патриотизм, религиозность и духовность, трудолюбие.
Как отметили авторы анализа, нейросети США, отвечая на вопрос о российских ценностях, делают акцент на консерватизме и роли религии: американцы видят в российской позиции сознательный отказ от западных ценностей - мультикультурализма, либеральных свобод и индивидуализма.
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин назвал патриотизм залогом успеха общества
2 октября, 21:19
В Европе, по версии Mistral.AI (Франция), главными ценностями россиян назвали духовность и религию, семью и брак, патриотизм.
"Ценности России часто видятся как сознательный консервативный поворот, противовес западному либерализму… Воспринимаются как часть государственной идеологии для консолидации общества, легитимации внутренней и внешней политики, а также критики ЕС и США", - отмечается в анализе.
Первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина прокомментировала результаты анализа.
"Накануне 4 ноября - Дня народного единства - мы провели исследование, чтобы понять, какие именно ценности россияне сегодня считают наиболее важными, что действительно составляет для них опору, ценностный фундамент… Результаты показали, что для наших сограждан безусловными приоритетами являются фундаментальные ценности: патриотизм, крепкая семья, приоритет духовного над материальным", - отметила Сутормина.
Российский фонд мира поделился с РИА Новости сводными результатами опросов, проведенных накануне Дня народного единства офлайн и онлайн среди 3521 россиян из разных регионов России.
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Большинство россиян назвали крепкую семью главной ценностью, показал опрос
8 июля, 11:21
 
