Опрос рассказал, что россияне считают главными ценностями

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Треть россиян (31,4%) назвали патриотизм наиболее важной ценностью, 26,7% - крепкую семью, 19,5% - приоритет духовного над материальным, 14,8% - историческую память и преемственность поколений, следует из результатов опросов центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира, которые есть в распоряжении РИА Новости.

По данным опросов, патриотизм (31,4%) и крепкая семья (26,7%) являются наиболее важными ценностями для россиян. Кроме того, 19,5% видят основную ценность в приоритете духовного над материальным, 14,8% - в исторической памяти и преемственности поколений, 11,9% - в высоких нравственных идеалах.

Кроме того, Российский фонд мира проанализировал восприятие российских традиционных ценностей через призму крупнейших нейросетей мира. Так, по версии DeepSeek ( Китай ) главными ценностями современной России являются семья и брак, патриотизм и гражданственность, духовность и нравственность.

"Китайцы склонны видеть параллели со своими ценностями: семья, коллективизм, патриотизм, уважение к истории и старшим… Понимание ценностей России носит в целом уважительный характер и рассматривается как фактор, укрепляющий двусторонние отношения и культурное обогащение", - говорится в результатах анализа центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира.

По версии ChatGPT ( США ) традиционные ценности у россиян следующие: семья и многопоколенческие связи, патриотизм, религиозность и духовность, трудолюбие.

Как отметили авторы анализа, нейросети США, отвечая на вопрос о российских ценностях, делают акцент на консерватизме и роли религии: американцы видят в российской позиции сознательный отказ от западных ценностей - мультикультурализма, либеральных свобод и индивидуализма.

Европе , по версии Mistral.AI ( Франция ), главными ценностями россиян назвали духовность и религию, семью и брак, патриотизм.

"Ценности России часто видятся как сознательный консервативный поворот, противовес западному либерализму… Воспринимаются как часть государственной идеологии для консолидации общества, легитимации внутренней и внешней политики, а также критики ЕС и США", - отмечается в анализе.

Первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина прокомментировала результаты анализа.

"Накануне 4 ноября - Дня народного единства - мы провели исследование, чтобы понять, какие именно ценности россияне сегодня считают наиболее важными, что действительно составляет для них опору, ценностный фундамент… Результаты показали, что для наших сограждан безусловными приоритетами являются фундаментальные ценности: патриотизм, крепкая семья, приоритет духовного над материальным", - отметила Сутормина.