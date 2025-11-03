https://ria.ru/20251103/rossija-2052608801.html
Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая
Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T11:44:00+03:00
россия
китай
михаил мишустин
общество
россия
китай
россия, китай, михаил мишустин, общество
