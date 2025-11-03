Рейтинг@Mail.ru
Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая - РИА Новости, 03.11.2025
11:44 03.11.2025
Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая
Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая - РИА Новости, 03.11.2025
Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая
Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав... РИА Новости, 03.11.2025
россия, китай, михаил мишустин, общество
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Общество
Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая

Мишустин: Россия прорабатывает отмену виз для туристов из Китая

© iStock.com / FreshSplashПаспорт и посадочные талоны
Паспорт и посадочные талоны - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© iStock.com / FreshSplash
Паспорт и посадочные талоны. Архивное фото
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
"По поручению Владимира Владимировича Путина мы прорабатываем аналогичные решения (по отмене виз) для граждан КНР", - сообщил российский премьер.
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
28 октября, 14:40
 
