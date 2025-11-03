Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам цифровой маркировки

Там уточнили, что покупатели и предприниматели смогут задать вопросы по самым актуальным темам: какие товары подлежат обязательной маркировке, существуют ли исключения из этих правил, как государство контролирует оборот маркированной продукции, куда обращаться при обнаружении товара без маркировки, какие возможности предоставляет мобильное приложение "Честный ЗНАК" для организации общественного контроля за соблюдением указанных требований.