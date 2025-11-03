Рейтинг@Mail.ru
15:09 03.11.2025 (обновлено: 15:51 03.11.2025)
Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима
Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима
В центре Рима, неподалеку от Колизея, частично обрушилась средневековая башня Конти, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2025
Обрушение части средневековой башни Конти в центре Рима
Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима неподалеку от Колизея, передает корреспондент РИА Новости.
Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима

Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима, неподалеку от Колизея

РИМ, 3 ноя — РИА Новости. В центре Рима, неподалеку от Колизея, частично обрушилась средневековая башня Конти, передает корреспондент РИА Новости.
Это произошло в 13:30 мск. Пострадали четыре человека — строители, работавшие на реконструкции башни. Одного из них отправили в больницу в тяжелом состоянии.
Пожарные не исключают, что под завалами остался еще один человек.
Полиция и пожарные оцепили площадь, примыкающую к проспекту Императорских форумов, ограничив движение в пешеходной зоне.
Спустя полтора часа произошло новое обрушение: облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, вынудив полицейских расширить зону оцепления. На место прибыла машина скорой помощи.
