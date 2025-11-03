https://ria.ru/20251103/rim-2052640256.html
Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима
Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима - РИА Новости, 03.11.2025
Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима
В центре Рима, неподалеку от Колизея, частично обрушилась средневековая башня Конти, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T15:09:00+03:00
2025-11-03T15:09:00+03:00
2025-11-03T15:51:00+03:00
в мире
рим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052640625_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_438d3859f934ec48f89c78d4fb949d31.jpg
https://ria.ru/20251010/rim-2047557890.html
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052640625_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c836fa9062f235ea7f44604cc6d547d7.jpg
Обрушение части средневековой башни Конти в центре Рима
Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима неподалеку от Колизея, передает корреспондент РИА Новости.
2025-11-03T15:09
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рим
Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима
Часть средневековой башни Конти обрушилась в центре Рима, неподалеку от Колизея
РИМ, 3 ноя — РИА Новости. В центре Рима, неподалеку от Колизея, частично обрушилась средневековая башня Конти, передает корреспондент РИА Новости.
Это произошло в 13:30 мск. Пострадали четыре человека — строители, работавшие на реконструкции башни. Одного из них отправили в больницу в тяжелом состоянии.
Пожарные не исключают, что под завалами остался еще один человек.
Полиция и пожарные оцепили площадь, примыкающую к проспекту Императорских форумов, ограничив движение в пешеходной зоне.
Спустя полтора часа произошло новое обрушение: облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, вынудив полицейских расширить зону оцепления. На место прибыла машина скорой помощи.