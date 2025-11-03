Рейтинг@Mail.ru
Полиция ищет участников конфликта в Новой Москве - РИА Новости, 03.11.2025
03:33 03.11.2025
Полиция ищет участников конфликта в Новой Москве
Полиция ищет участников конфликта в Новой Москве
Московские полицейские выясняют обстоятельства и устанавливают участников конфликта в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T03:33:00+03:00
2025-11-03T03:33:00+03:00
2025
Полиция ищет участников конфликта в Новой Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Московские полицейские выясняют обстоятельства и устанавливают участников конфликта в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД Москвы, полицейским в 23.40 поступило сообщение о конфликте между гражданами в поселке Московский.
Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела о массовой драке в "Прокшино"
27 октября, 19:32
Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела о массовой драке в "Прокшино"
27 октября, 19:32
"На место прибыли сотрудники полиции, которыми в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление участников произошедшего", - сказали в главке.
В пресс-службе добавили, что причастные к инциденту будут доставлены в полицию для разбирательства и привлечены к ответственности в соответствии с законом.
"Данных о пострадавших не поступало", - заключили в главке.
В Москве в районе Коммунарки произошла массовая драка
25 октября, 13:20
В Москве в районе Коммунарки произошла массовая драка
25 октября, 13:20
 
ПроисшествияНовая МоскваМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
