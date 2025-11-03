https://ria.ru/20251103/rassledovanie-2052568940.html
Полиция ищет участников конфликта в Новой Москве
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Московские полицейские выясняют обстоятельства и устанавливают участников конфликта в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД Москвы
, полицейским в 23.40 поступило сообщение о конфликте между гражданами в поселке Московский.
"На место прибыли сотрудники полиции, которыми в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление участников произошедшего", - сказали в главке.
В пресс-службе добавили, что причастные к инциденту будут доставлены в полицию для разбирательства и привлечены к ответственности в соответствии с законом.
"Данных о пострадавших не поступало", - заключили в главке.