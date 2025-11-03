https://ria.ru/20251103/rak-2052688079.html
СМИ раскрыли, какой безобидный симптом может быть признаком рака
Кашель, сохраняющийся в течение трех недель, может быть признаком рака, сообщила газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании. РИА Новости, 03.11.2025
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Кашель, сохраняющийся в течение трех недель, может быть признаком рака, сообщила газета Mirror
со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.
"Кашель, который продолжается в течение этого периода, может быть вызван смертельной болезнью, которая уносит жизни более чем тридцати трех тысяч британцев в год", — отмечается в материале.
Газета подчеркнула, что кашель в основном остается безобидным симптомом, который каждый человек испытывает в течение жизни. Он может быть признаком COVID-19, аллергии или простой ОРВИ, однако может сигнализировать и о смертельном заболевании.
Издание напомнило, что ноябрь — это месяц осведомленности о раке легких. Этот вид рака врачи по всему миру признают самым смертоносным. Кроме того, Mirror призвала обращаться к специалистам при обнаружении описанных симптомов. Упоминается также, что самым большим фактором риска возникновения этого смертельного заболевания считается курение: по статистике вредная привычка ответственна за 7 из 10 случаев рака легких.