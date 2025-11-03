СМИ раскрыли, какой безобидный симптом может быть признаком рака

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кашель, сохраняющийся в течение трех недель, может быть признаком рака, сообщила газета Кашель, сохраняющийся в течение трех недель, может быть признаком рака, сообщила газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

"Кашель, который продолжается в течение этого периода, может быть вызван смертельной болезнью, которая уносит жизни более чем тридцати трех тысяч британцев в год", — отмечается в материале.

Газета подчеркнула, что кашель в основном остается безобидным симптомом, который каждый человек испытывает в течение жизни. Он может быть признаком COVID-19, аллергии или простой ОРВИ, однако может сигнализировать и о смертельном заболевании.