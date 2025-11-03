Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой безобидный симптом может быть признаком рака - РИА Новости, 03.11.2025
23:21 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/rak-2052688079.html
СМИ раскрыли, какой безобидный симптом может быть признаком рака
СМИ раскрыли, какой безобидный симптом может быть признаком рака - РИА Новости, 03.11.2025
СМИ раскрыли, какой безобидный симптом может быть признаком рака
Кашель, сохраняющийся в течение трех недель, может быть признаком рака, сообщила газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T23:21:00+03:00
2025-11-03T23:21:00+03:00
в мире
великобритания
https://ria.ru/20250805/rak-2033519390.html
https://ria.ru/20251002/uchenye--2045809366.html
великобритания
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
СМИ раскрыли, какой безобидный симптом может быть признаком рака

Mirror: сохраняющийся долгое время кашель может быть признаком рака

© iStock.com / South_agencyКашель
Кашель - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© iStock.com / South_agency
Кашель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кашель, сохраняющийся в течение трех недель, может быть признаком рака, сообщила газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.
"Кашель, который продолжается в течение этого периода, может быть вызван смертельной болезнью, которая уносит жизни более чем тридцати трех тысяч британцев в год", — отмечается в материале.
Джеймс Ван Дер Бик - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Известный актер с раком предупредил о симптоме, который он проигнорировал
5 августа, 16:53
Газета подчеркнула, что кашель в основном остается безобидным симптомом, который каждый человек испытывает в течение жизни. Он может быть признаком COVID-19, аллергии или простой ОРВИ, однако может сигнализировать и о смертельном заболевании.
Издание напомнило, что ноябрь — это месяц осведомленности о раке легких. Этот вид рака врачи по всему миру признают самым смертоносным. Кроме того, Mirror призвала обращаться к специалистам при обнаружении описанных симптомов. Упоминается также, что самым большим фактором риска возникновения этого смертельного заболевания считается курение: по статистике вредная привычка ответственна за 7 из 10 случаев рака легких.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ученые нашли способ ускорить диагностику предракового состояния желудка
2 октября, 11:45
 
