https://ria.ru/20251103/putin-2052641065.html
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября - РИА Новости, 03.11.2025
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября
Президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади 4 ноября, а также вручит государственные... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T15:15:00+03:00
2025-11-03T15:15:00+03:00
2025-11-03T15:15:00+03:00
россия
владимир путин
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251103/putin-2052640783.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, общество
Россия, Владимир Путин, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, Общество
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября
Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади 4 ноября, а также вручит государственные награды и премии за вклад в укрепление единства российской нации, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин
вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину
и Дмитрию Пожарскому
на Красной площади", - говорится в сообщении.
Кроме того, в этот день также в Екатерининском зале Кремля президент вручит государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации.
Отмечается, что в числе награждаемых – представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты, иностранные деятели культуры.