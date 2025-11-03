Рейтинг@Mail.ru
Торгпред США посетит Лондон для обсуждения пошлин, пишет Politico - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/poshliny-2052605258.html
Торгпред США посетит Лондон для обсуждения пошлин, пишет Politico
Торгпред США посетит Лондон для обсуждения пошлин, пишет Politico - РИА Новости, 03.11.2025
Торгпред США посетит Лондон для обсуждения пошлин, пишет Politico
Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон 24 ноября, чтобы обсудить пошлины, Великобритания сделает акцент на фармацевтические товары и виски,... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T11:10:00+03:00
2025-11-03T11:10:00+03:00
в мире
сша
лондон
великобритания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
https://ria.ru/20250920/tramp-2043095443.html
https://ria.ru/20251014/voyna-2048062919.html
сша
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, лондон, великобритания, дональд трамп
В мире, США, Лондон, Великобритания, Дональд Трамп
Торгпред США посетит Лондон для обсуждения пошлин, пишет Politico

Politico: торгпред США Грир посетит Лондон 24 ноября для обсуждения пошлин

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон 24 ноября, чтобы обсудить пошлины, Великобритания сделает акцент на фармацевтические товары и виски, сообщила газета Politico.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что с 1 октября 2025 года США вводят пошлину в размере 100% на любые брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, если компания не имеет или строит свой фармацевтический завод в Америке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Два трупа помогли Трампу сдержать слово, данное Путину
20 сентября, 08:00
"Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон 24 ноября, так как Великобритания ищет способы добиться больше уступок на торговых переговорах с Вашингтоном", - говорится в сообщении.
По данным издания, главными приоритетами для Лондона на встрече с Вашингтоном будут пошлины на виски и фармацевтические препараты.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания, Европейский союз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Англичане обозначили линию китайско-американской войны
14 октября, 08:00
 
В миреСШАЛондонВеликобританияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала