Торгпред США посетит Лондон для обсуждения пошлин, пишет Politico

Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон 24 ноября, чтобы обсудить пошлины, Великобритания сделает акцент на фармацевтические товары и виски,... РИА Новости, 03.11.2025
Politico: торгпред США Грир посетит Лондон 24 ноября для обсуждения пошлин
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон 24 ноября, чтобы обсудить пошлины, Великобритания сделает акцент на фармацевтические товары и виски, сообщила газета Politico.
Ранее президент США Дональд Трамп
написал в соцсети Truth Social, что с 1 октября 2025 года США вводят пошлину в размере 100% на любые брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, если компания не имеет или строит свой фармацевтический завод в Америке.
"Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Лондон
24 ноября, так как Великобритания
ищет способы добиться больше уступок на торговых переговорах с Вашингтоном", - говорится в сообщении.
По данным издания, главными приоритетами для Лондона на встрече с Вашингтоном
будут пошлины на виски и фармацевтические препараты.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Япония
, Южная Корея
, Филиппины
, Вьетнам
, Пакистан
, Индонезия
, Великобритания, Европейский союз, Таиланд
и Камбоджа
уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.