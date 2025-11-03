https://ria.ru/20251103/portugaliya-2052588294.html
Экс-аналитик разведки объяснил, почему португальцы плохо относятся к России
Экс-аналитик разведки объяснил, почему португальцы плохо относятся к России - РИА Новости, 03.11.2025
Экс-аналитик разведки объяснил, почему португальцы плохо относятся к России
Господство антироссийской пропаганды в Португалии привело к тому, что большая часть населения плохо относится к России, хотя реальных причин для этого нет,... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T08:36:00+03:00
2025-11-03T08:36:00+03:00
2025-11-03T13:10:00+03:00
в мире
россия
португалия
украина
россия
португалия
украина
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Господство антироссийской пропаганды в Португалии привело к тому, что большая часть населения плохо относится к России, хотя реальных причин для этого нет, поделился мнением в беседе с РИА Новости бывший аналитик португальской разведки, адвокат Алешандри Геррейру.
"Это (плохое отношение к России
– ред.) парадокс, потому что у нас были мирные отношения, особенно после революции в Португалии
в 1974 году. Думаю, это показатель влияния на общественные настроения со стороны монополии дезинформации (в СМИ - ред.)", - сказал собеседник агентства на полях форума "Диалог о фейках 3.0".
По его словам, после начала спецоперации ВС РФ на Украине
информационная повестка внутри Португалии была полностью взята под контроль, что обеспечило общее отрицательное отношение к России среди португальцев. Однако ситуация могла бы измениться, уверен Геррейру.
"Достаточно того, чтобы у населения был доступ к информации, раскрывающей правду, позволяющей узнать русский народ и его культуру, историю России. Так португальцы могли бы сформировать мнение, основанное не на предрассудках, а на фактах", - заключил он.