Экс-аналитик разведки объяснил, почему португальцы плохо относятся к России

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Господство антироссийской пропаганды в Португалии привело к тому, что большая часть населения плохо относится к России, хотя реальных причин для этого нет, поделился мнением в беседе с РИА Новости бывший аналитик португальской разведки, адвокат Алешандри Геррейру.

"Достаточно того, чтобы у населения был доступ к информации, раскрывающей правду, позволяющей узнать русский народ и его культуру, историю России. Так португальцы могли бы сформировать мнение, основанное не на предрассудках, а на фактах", - заключил он.