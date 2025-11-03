Рейтинг@Mail.ru
Португалия готова направить военных на Украину, заявил экс-аналитик - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/portugalija-2052582914.html
Португалия готова направить военных на Украину, заявил экс-аналитик
Португалия готова направить военных на Украину, заявил экс-аналитик - РИА Новости, 03.11.2025
Португалия готова направить военных на Украину, заявил экс-аналитик
Португалия была бы готова направить военных на Украину в рамках миссии западных государств, если соответствующее решение примут на уровне НАТО или ЕС, такое... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T07:03:00+03:00
2025-11-03T07:03:00+03:00
в мире
украина
португалия
лиссабон (город)
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e99d50dd010cf8d181bd49e438215649.jpg
https://ria.ru/20251031/makron-2052115787.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
португалия
лиссабон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_0120ba0d7393981c4edc703291337bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, португалия, лиссабон (город), нато, евросоюз
В мире, Украина, Португалия, Лиссабон (город), НАТО, Евросоюз
Португалия готова направить военных на Украину, заявил экс-аналитик

Экс-аналитик разведки Геррейру: Португалия готова отправить войска на Украину

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПлощадь Россиу в Лиссабоне
Площадь Россиу в Лиссабоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Площадь Россиу в Лиссабоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Португалия была бы готова направить военных на Украину в рамках миссии западных государств, если соответствующее решение примут на уровне НАТО или ЕС, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший аналитик португальской разведки, адвокат Алешандри Геррейру.
Португалии, несомненно, есть готовность к этому (к отправке войск на Украину - ред.), если поступит такой запрос", - сказал собеседник агентства на полях форума "Диалог о фейках 3.0".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск на Украину
31 октября, 15:48
Португальские военнослужащие уже сейчас размещены на восточном фланге НАТО, отметил Геррейру, объясняя открытость Лиссабона к переброске войск на территорию Украины.
"Члены правительства Португалии также дали понять, что готовы действовать в зависимости от решений НАТО или ЕС", - добавил он.
Португалия уже присоединилась к работе в формате так называемой "коалиции желающих". Помимо этого, ещё в 2024 году страна заключила с Украиной договор о сотрудничестве в сфере безопасности.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреУкраинаПортугалияЛиссабон (город)НАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала