Португалия готова направить военных на Украину, заявил экс-аналитик

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Португалия была бы готова направить военных на Украину в рамках миссии западных государств, если соответствующее решение примут на уровне НАТО или ЕС, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший аналитик португальской разведки, адвокат Алешандри Геррейру.
"У Португалии, несомненно, есть готовность к этому (к отправке войск на Украину - ред.), если поступит такой запрос", - сказал собеседник агентства на полях форума "Диалог о фейках 3.0".
"Члены правительства Португалии также дали понять, что готовы действовать в зависимости от решений НАТО или ЕС", - добавил он.
Португалия уже присоединилась к работе в формате так называемой "коалиции желающих". Помимо этого, ещё в 2024 году страна заключила с Украиной договор о сотрудничестве в сфере безопасности.
