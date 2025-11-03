Португалия готова направить военных на Украину, заявил экс-аналитик

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Португалия была бы готова направить военных на Украину в рамках миссии западных государств, если соответствующее решение примут на уровне НАТО или ЕС, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший аналитик португальской разведки, адвокат Алешандри Геррейру.

Португалия уже присоединилась к работе в формате так называемой "коалиции желающих". Помимо этого, ещё в 2024 году страна заключила с Украиной договор о сотрудничестве в сфере безопасности.