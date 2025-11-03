В Жешуве с начала года возбудили пять дел за уничтожение флагов Украины

ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Прокуратура польского Жешува возбудила с начала текущего года пять уголовных дел по факту уничтожения флагов Украины на здании консульства в Пшемысле, сообщает агентство Прокуратура польского Жешува возбудила с начала текущего года пять уголовных дел по факту уничтожения флагов Украины на здании консульства в Пшемысле, сообщает агентство IAR

"В 2025 году прокуратура в Жешуве начала пять расследований по факту оскорбления и уничтожения флага Украины на здании консульства Украины в Перемышле и Союза украинцев в Польше . Были установлены виновные", - говорится в сообщении.

Уточняется, что последний подобный акт произошел 26 октября, обвинения были предъявлены двум 23-летним молодым людям. По данным агентства, подозреваемыми в деле об оскорблении и уничтожении украинского флага являются: 23-летний Камиль В., работающий водителем в пиццерии, и его ровесник Каспер С., безработный.

"Из собранных в ходе расследования доказательств следует, что 26 октября в Пшемысле мужчины умышленно, совместно и по сговору оскорбили флаг Украины, вывешенный на здании консульства Украины в Пшемысле и расположенного там же Союза украинцев в Польше, сорвав его с флагштока и выбросив в мусорный бак", – говорится в сообщении.