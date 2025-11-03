https://ria.ru/20251103/polsha-2052680059.html
В Жешуве с начала года возбудили пять дел за уничтожение флагов Украины
В Жешуве с начала года возбудили пять дел за уничтожение флагов Украины
В Жешуве с начала года возбудили пять дел за уничтожение флагов Украины
Прокуратура польского Жешува возбудила с начала текущего года пять уголовных дел по факту уничтожения флагов Украины на здании консульства в Пшемысле
В Жешуве с начала года возбудили пять дел за уничтожение флагов Украины
В Жешуве возбудили пять дел за год за уничтожения флагов Украины на консульстве
ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости.
Прокуратура польского Жешува возбудила с начала текущего года пять уголовных дел по факту уничтожения флагов Украины на здании консульства в Пшемысле, сообщает агентство IAR
"В 2025 году прокуратура в Жешуве начала пять расследований по факту оскорбления и уничтожения флага Украины
на здании консульства Украины в Перемышле и Союза украинцев в Польше
. Были установлены виновные", - говорится в сообщении.
Уточняется, что последний подобный акт произошел 26 октября, обвинения были предъявлены двум 23-летним молодым людям. По данным агентства, подозреваемыми в деле об оскорблении и уничтожении украинского флага являются: 23-летний Камиль В., работающий водителем в пиццерии, и его ровесник Каспер С., безработный.
"Из собранных в ходе расследования доказательств следует, что 26 октября в Пшемысле мужчины умышленно, совместно и по сговору оскорбили флаг Украины, вывешенный на здании консульства Украины в Пшемысле и расположенного там же Союза украинцев в Польше, сорвав его с флагштока и выбросив в мусорный бак", – говорится в сообщении.
Также обоим мужчинам предъявлено обвинение в уничтожении имущества "в виде металлического флагштока, на котором висел флаг, с ущербом в размере 940 злотых (около 260 долларов) консульству Украины в Пшемысле".