В Жешуве с начала года возбудили пять дел за уничтожение флагов Украины
20:50 03.11.2025
В Жешуве с начала года возбудили пять дел за уничтожение флагов Украины
в мире
украина
польша
украина
польша
в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Прокуратура польского Жешува возбудила с начала текущего года пять уголовных дел по факту уничтожения флагов Украины на здании консульства в Пшемысле, сообщает агентство IAR.
"В 2025 году прокуратура в Жешуве начала пять расследований по факту оскорбления и уничтожения флага Украины на здании консульства Украины в Перемышле и Союза украинцев в Польше. Были установлены виновные", - говорится в сообщении.
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Угроза безопасности". В Польше ответили на выходку Латвии против россиян
Вчера, 17:56
Уточняется, что последний подобный акт произошел 26 октября, обвинения были предъявлены двум 23-летним молодым людям. По данным агентства, подозреваемыми в деле об оскорблении и уничтожении украинского флага являются: 23-летний Камиль В., работающий водителем в пиццерии, и его ровесник Каспер С., безработный.
"Из собранных в ходе расследования доказательств следует, что 26 октября в Пшемысле мужчины умышленно, совместно и по сговору оскорбили флаг Украины, вывешенный на здании консульства Украины в Пшемысле и расположенного там же Союза украинцев в Польше, сорвав его с флагштока и выбросив в мусорный бак", – говорится в сообщении.
Также обоим мужчинам предъявлено обвинение в уничтожении имущества "в виде металлического флагштока, на котором висел флаг, с ущербом в размере 940 злотых (около 260 долларов) консульству Украины в Пшемысле".
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинцев
31 октября, 16:54
 
