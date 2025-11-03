https://ria.ru/20251103/politiki-2052588498.html
Кнайсль высказалась о готовности Европы к нормальному диалогу в Россией
Кнайсль высказалась о готовности Европы к нормальному диалогу в Россией - РИА Новости, 03.11.2025
Кнайсль высказалась о готовности Европы к нормальному диалогу в Россией
Сейчас нет уверенности в том, что в Европе может скоро появиться новое поколение политиков, готовых к нормальному диалогу с Россией, сказала в беседе с РИА... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T08:43:00+03:00
2025-11-03T08:43:00+03:00
2025-11-03T08:43:00+03:00
в мире
европа
россия
австрия
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:131:2933:1780_1920x0_80_0_0_18db84292b971d9641a8c5f887d6c3e7.jpg
https://ria.ru/20251028/moskva-2051219411.html
европа
россия
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe14e61ca1be7d7c398a5e719fe0f030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, австрия, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Европа, Россия, Австрия, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет
Кнайсль высказалась о готовности Европы к нормальному диалогу в Россией
Кнайсль не уверена, что в Европе скоро появятся готовые к диалогу с РФ политики