Кнайсль высказалась о готовности Европы к нормальному диалогу в Россией - РИА Новости, 03.11.2025
08:43 03.11.2025
Кнайсль высказалась о готовности Европы к нормальному диалогу в Россией
Кнайсль высказалась о готовности Европы к нормальному диалогу в Россией - РИА Новости, 03.11.2025
Кнайсль высказалась о готовности Европы к нормальному диалогу в Россией
Сейчас нет уверенности в том, что в Европе может скоро появиться новое поколение политиков, готовых к нормальному диалогу с Россией, сказала в беседе с РИА... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T08:43:00+03:00
2025-11-03T08:43:00+03:00
2025
Кнайсль высказалась о готовности Европы к нормальному диалогу в Россией

Кнайсль не уверена, что в Европе скоро появятся готовые к диалогу с РФ политики

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сейчас нет уверенности в том, что в Европе может скоро появиться новое поколение политиков, готовых к нормальному диалогу с Россией, сказала в беседе с РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«
“Я не знаю, будет ли новое поколение, я не очень уверена в этом. Не очень уверена, что, учитывая текущую систему образования, есть надежда, что появятся люди с историческим мышлением, с уважением к другим. Поэтому в настоящий момент я бы не была так уверена”, - отметила она в разговоре с агентством.
Предсказать сейчас что-либо очень сложно, считает Кнайсль.
“Я знаю, что в России есть ожидания того, что будет новое поколение политиков в Европе. Но сейчас во многих европейских странах преимущественно более старшее поколение, люди, которым уже за 60, они ещё помнят холодную войну”, - добавила она.
