В частном доме в Судже обнаружили тело обнаженной женщины

СУДЖА, 3 ноя - РИА Новости. Тело обнаженной женщины на матрасе в частном доме было обнаружено в ходе поисковых работ совместно с Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СК РФ в Судже в Курской области, сообщил РИА Новости старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов.
"На днях при проведении поисковых мероприятий группами поиска была обнаружена в частном доме города Суджи женщина, которая находилась без одежды, на матрасе в гостиной комнате", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в силу того, что тело женщины лежало достаточно долго, без экспертизы установить причину ее смерти не представляется возможным.
"Женщина погибла от полученных взрывных травм", – сообщили в ведомстве.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.