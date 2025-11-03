Рейтинг@Mail.ru
В частном доме в Судже обнаружили тело обнаженной женщины - РИА Новости, 03.11.2025
01:26 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/poiski-2052560223.html
В частном доме в Судже обнаружили тело обнаженной женщины
В частном доме в Судже обнаружили тело обнаженной женщины - РИА Новости, 03.11.2025
В частном доме в Судже обнаружили тело обнаженной женщины
Тело обнаженной женщины на матрасе в частном доме было обнаружено в ходе поисковых работ совместно с Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СК РФ в... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T01:26:00+03:00
2025-11-03T01:26:00+03:00
В частном доме в Судже обнаружили тело обнаженной женщины

В частном доме в Судже нашли тело обнаженной женщины, погибшей от взрывных травм

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Суджанский район
Суджанский район - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Суджанский район. Архивное фото
СУДЖА, 3 ноя - РИА Новости. Тело обнаженной женщины на матрасе в частном доме было обнаружено в ходе поисковых работ совместно с Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СК РФ в Судже в Курской области, сообщил РИА Новости старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов.
"На днях при проведении поисковых мероприятий группами поиска была обнаружена в частном доме города Суджи женщина, которая находилась без одежды, на матрасе в гостиной комнате", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в силу того, что тело женщины лежало достаточно долго, без экспертизы установить причину ее смерти не представляется возможным.
В ГВСУ СК России отметили, что позднее в ходе проведенной экспертизы была установлена причина смерти женщины.
"Женщина погибла от полученных взрывных травм", – сообщили в ведомстве.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Происшествия
Россия
Курская область
Суджа
Валерий Герасимов
Владимир Путин
Следственный комитет России (СК РФ)
Вооруженные силы Украины
 
 
