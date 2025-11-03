В частном доме в Судже обнаружили тело обнаженной женщины

СУДЖА, 3 ноя - РИА Новости. Тело обнаженной женщины на матрасе в частном доме было обнаружено в ходе поисковых работ совместно с Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СК РФ в Судже в Курской области, сообщил РИА Новости старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов.