Москвичам пообещали октябрьскую погоду в понедельник

03.11.2025
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 10 градусов, что характерно для первой половины октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять теплый атмосферный фронт, который пройдет по территории региона в сопровождении плотной многослойной облачности, местами вызывая небольшое дожди. В такой ситуации температура воздуха будет существенно выше нормы, на 4-5 градусов. Днем в Москве ожидается плюс 8 - плюс 10, по области от плюс 6 до плюс 11 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 748 миллиметров ртутного столба.
"В целом, облачно, с небольшими дождями и температурой, которая больше характерна для первой половины октября", - добавил Леус.