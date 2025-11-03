Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали октябрьскую погоду в понедельник
09:29 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/pogoda-2052592443.html
Москвичам пообещали октябрьскую погоду в понедельник
Москвичам пообещали октябрьскую погоду в понедельник - РИА Новости, 03.11.2025
Москвичам пообещали октябрьскую погоду в понедельник
Облачная погода, небольшие дожди ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 10 градусов, что характерно для первой половины октября, сообщил... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T09:29:00+03:00
2025-11-03T09:29:00+03:00
общество
москва
михаил леус
погода
https://ria.ru/20251103/moskva-2052591921.html
москва
2025
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам пообещали октябрьскую погоду в понедельник

Леус: в Москве в понедельник ожидается погода, характерная для начала октября

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 10 градусов, что характерно для первой половины октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять теплый атмосферный фронт, который пройдет по территории региона в сопровождении плотной многослойной облачности, местами вызывая небольшое дожди. В такой ситуации температура воздуха будет существенно выше нормы, на 4-5 градусов. Днем в Москве ожидается плюс 8 - плюс 10, по области от плюс 6 до плюс 11 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 748 миллиметров ртутного столба.
"В целом, облачно, с небольшими дождями и температурой, которая больше характерна для первой половины октября", - добавил Леус.
Синоптик рассказал о заморозках в Москве
Синоптик рассказал о заморозках в Москве
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
