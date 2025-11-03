Москвичам пообещали октябрьскую погоду в понедельник

«

"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определять теплый атмосферный фронт, который пройдет по территории региона в сопровождении плотной многослойной облачности, местами вызывая небольшое дожди. В такой ситуации температура воздуха будет существенно выше нормы, на 4-5 градусов. Днем в Москве ожидается плюс 8 - плюс 10, по области от плюс 6 до плюс 11 градусов тепла", - рассказал Леус.