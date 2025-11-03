Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье начнется суд над рэпером Obe 1 Kanobe - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:28 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/podmoskove-2052581212.html
В Подмосковье начнется суд над рэпером Obe 1 Kanobe
В Подмосковье начнется суд над рэпером Obe 1 Kanobe - РИА Новости, 03.11.2025
В Подмосковье начнется суд над рэпером Obe 1 Kanobe
Суд в Подмосковье 6 ноября приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении рэп-исполнителя Никиты Вартикова (Obe 1 Kanobe) о покушении на сбыт наркотиков в РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T06:28:00+03:00
2025-11-03T06:28:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2008035723_0:16:953:552_1920x0_80_0_0_fb8236b514e12451dad6812561511aeb.jpg
https://ria.ru/20251102/reper-2052509056.html
https://ria.ru/20251030/delo-2051858290.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2008035723_0:0:953:716_1920x0_80_0_0_1fa7357a5e27e5c5a65baf5bc473ad7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье начнется суд над рэпером Obe 1 Kanobe

В Подмосковье начнется суд над рэпером Obe 1 Kanobe по делу о наркотиках

© Фото : @obe1kanobe_hfРэпер Obe1Kanobe
Рэпер Obe1Kanobe - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : @obe1kanobe_hf
Рэпер Obe1Kanobe. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Подмосковье 6 ноября приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении рэп-исполнителя Никиты Вартикова (Obe 1 Kanobe) о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что рассмотрение дела в одном из судов Подмосковья начнется 6 ноября.
Рэп-исполнитель Icegergert - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Рэпера Icegergert вызвали в прокуратуру, сообщил источник
2 ноября, 15:15
Вартикова задержали в марте этого года, он, согласно данным следствия, оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина в Московской области.
Отмечалось, что для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения, при обысках полицейские изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений. Вскоре Obe 1 Kanobe отправили в СИЗО.
Вартиков известен широкой публике по участию в рэп-баттлах на площадке Versus.
За сбыт наркотиков в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В то же время срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.
Актриса Аглая Тарасова на заседании Домодедовского суда Московской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Суд 5 ноября рассмотрит дело актрисы Аглаи Тарасовой о наркотиках
30 октября, 15:01
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала