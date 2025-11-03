https://ria.ru/20251103/podmoskove-2052581212.html
В Подмосковье начнется суд над рэпером Obe 1 Kanobe
Суд в Подмосковье 6 ноября приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении рэп-исполнителя Никиты Вартикова (Obe 1 Kanobe) о покушении на сбыт наркотиков
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Подмосковье 6 ноября приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении рэп-исполнителя Никиты Вартикова (Obe 1 Kanobe) о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что рассмотрение дела в одном из судов Подмосковья
начнется 6 ноября.
Вартикова задержали в марте этого года, он, согласно данным следствия, оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина
в Московской области.
Отмечалось, что для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения, при обысках полицейские изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений. Вскоре Obe 1 Kanobe отправили в СИЗО.
Вартиков известен широкой публике по участию в рэп-баттлах на площадке Versus.
За сбыт наркотиков в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В то же время срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.