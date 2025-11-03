Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности
15:54 03.11.2025
В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности
В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский продлил на 60 суток, до 3 января 2026 года, срок действия "желтого" уровня...
В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности

В ПМР продлили желтый уровень террористической опасности до 3 января 2026

Тирасполь
Тирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский продлил на 60 суток, до 3 января 2026 года, срок действия "желтого" уровня террористической опасности, который подразумевает потенциальную возможность совершения теракта, сообщает пресс-служба главы ПМР.
"Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого "желтого" уровня террористической опасности на 60 суток", - говорится в подписанном Красносельским указе.
Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Кандидат в премьеры Молдавии хочет войти в ЕС вместе с Приднестровьем
31 октября, 14:50
В документе отмечается, что решение принято в связи сохраняющейся угрозой теракта и необходимостью ему противостоять. Указ вступает в силу с 4 ноября 2025 года.
Министерство госбезопасности Приднестровья 9 марта 2023 года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц республики, который готовился по указанию СБУ. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что следствие установило факт планирования теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля 2023 года рядом с Бендерской крепостью, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой злоумышленники задумали оставить на пути следования делегатов.
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В МИД ПМР прокомментировали блокаду со стороны Молдавии
9 октября, 04:14
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В ПМР не исключили возможности гуманитарной катастрофы
24 октября, 19:51
 
