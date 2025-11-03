В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности

ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский продлил на 60 суток, до 3 января 2026 года, срок действия "желтого" уровня террористической опасности, который подразумевает потенциальную возможность совершения теракта, сообщает пресс-служба главы ПМР.

В документе отмечается, что решение принято в связи сохраняющейся угрозой теракта и необходимостью ему противостоять. Указ вступает в силу с 4 ноября 2025 года.

В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".