В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности

ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский продлил на 60 суток, до 3 января 2026 года, срок действия "желтого" уровня террористической опасности, который подразумевает потенциальную возможность совершения теракта, сообщает пресс-служба главы ПМР.
"Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого "желтого" уровня террористической опасности на 60 суток", - говорится в подписанном Красносельским указе.
В документе отмечается, что решение принято в связи сохраняющейся угрозой теракта и необходимостью ему противостоять. Указ вступает в силу с 4 ноября 2025 года.
Министерство госбезопасности Приднестровья 9 марта 2023 года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц республики, который готовился по указанию СБУ. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что следствие установило факт планирования теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля 2023 года рядом с Бендерской крепостью, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой злоумышленники задумали оставить на пути следования делегатов.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
