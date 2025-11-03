Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики сдались с криком "у нас дети", рассказал российский боец - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:49 03.11.2025 (обновлено: 03:50 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/plen-2052570019.html
Украинские боевики сдались с криком "у нас дети", рассказал российский боец
Украинские боевики сдались с криком "у нас дети", рассказал российский боец - РИА Новости, 03.11.2025
Украинские боевики сдались с криком "у нас дети", рассказал российский боец
Российские бойцы во время операции в одном из опорных пунктов на константиновском направлении взяли в плен двух противников, кричавших, что у них есть дети,... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T03:49:00+03:00
2025-11-03T03:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e7f1612d7e468e3acd9aeb6eeede671.jpg
https://ria.ru/20251102/vsu-2052470000.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639090_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_d92e0e7032f6d737d6e7927e771047e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Украинские боевики сдались с криком "у нас дети", рассказал российский боец

ВС России взяли в плен двух украинских боевиков, кричавших о детях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Российские бойцы во время операции в одном из опорных пунктов на константиновском направлении взяли в плен двух противников, кричавших, что у них есть дети, третий отказался сдаваться и был ликвидирован, рассказал РИА Новости стрелок Южного военного округа с позывным "Горец".
"Зашли в блиндаж, закинули пятишку (взрывное устройство - ред.). Оба начали сдаваться, кричали: "У нас дети, мы сдаёмся". Они вышли и сдались, а третий не выходил", — рассказал военнослужащий.
Видео с военнослужащими ВСУ, сдавшимися в плен в районе Купянска - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Сдавшийся в плен военный ВСУ признал бедственное положение под Купянском
Вчера, 08:13
По словам "Горца", бойцы несколько раз призывали противника сложить оружие, но он не реагировал.
"Потом он вышел, направил на меня автомат — и наш напарник открыл огонь прямо в голову", — сказал боец.
Один из взятых в плен, по словам бойца, заявил, что его мобилизовали и направили к опорнику против воли.
"Его в магазине забрали, сказали — будешь в блиндаже только копать, на войну тебя не отправят. А он оказался на передке. Он сказал: "Я за Россию, я хотел прийти давно…", — привёл слова пленного "Горец".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала