Украинские боевики сдались с криком "у нас дети", рассказал российский боец

Российские бойцы во время операции в одном из опорных пунктов на константиновском направлении взяли в плен двух противников, кричавших, что у них есть дети,... РИА Новости, 03.11.2025
ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Российские бойцы во время операции в одном из опорных пунктов на константиновском направлении взяли в плен двух противников, кричавших, что у них есть дети, третий отказался сдаваться и был ликвидирован, рассказал РИА Новости стрелок Южного военного округа с позывным "Горец".
"Зашли в блиндаж, закинули пятишку (взрывное устройство - ред.). Оба начали сдаваться, кричали: "У нас дети, мы сдаёмся". Они вышли и сдались, а третий не выходил", — рассказал военнослужащий.
По словам "Горца", бойцы несколько раз призывали противника сложить оружие, но он не реагировал.
"Потом он вышел, направил на меня автомат — и наш напарник открыл огонь прямо в голову", — сказал боец.
Один из взятых в плен, по словам бойца, заявил, что его мобилизовали и направили к опорнику против воли.
"Его в магазине забрали, сказали — будешь в блиндаже только копать, на войну тебя не отправят. А он оказался на передке. Он сказал: "Я за Россию
, я хотел прийти давно…", — привёл слова пленного "Горец".