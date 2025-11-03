Украинские боевики сдались с криком "у нас дети", рассказал российский боец

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Российские бойцы во время операции в одном из опорных пунктов на константиновском направлении взяли в плен двух противников, кричавших, что у них есть дети, третий отказался сдаваться и был ликвидирован, рассказал РИА Новости стрелок Южного военного округа с позывным "Горец".

"Зашли в блиндаж, закинули пятишку (взрывное устройство - ред.). Оба начали сдаваться, кричали: "У нас дети, мы сдаёмся". Они вышли и сдались, а третий не выходил", — рассказал военнослужащий.

По словам "Горца", бойцы несколько раз призывали противника сложить оружие, но он не реагировал.

"Потом он вышел, направил на меня автомат — и наш напарник открыл огонь прямо в голову", — сказал боец.

Один из взятых в плен, по словам бойца, заявил, что его мобилизовали и направили к опорнику против воли.